Ιβάν Σβιτάιλο: «Η σύζυγός μου με στήριξε στα πιο δύσκολα σημεία της ζωής μου»

«Δεν πρόλαβα να εκφράσω στον πατέρα μου όσα θα ήθελα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ιβάν Σβιτάιλο.

Συνέντευξη στην εκπομπή “Breakfast@star” και τη Λιάνα Ζημάλη παραχώρησε ο Ιβάν Σβιτάιλο. Ο γνωστός χορευτής και ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην απώλεια του πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ρόλος μου στη σειρά «Να με λες μαμά» ήταν πολύ κόντρα σε μένα, ήθελε ιδιαίτερη προσέγγιση. Η κακοποίηση έχει πολλές μορφές και τη βλέπουμε παντού γύρω μας», είπε αρχικά ο Ιβάν Σβιτάιλο.

Ο Ιβάν Σβιτάιλο είπε στη συνέχεια: «Στην “Παναγία των Παρισίων” μπορώ και παίρνω την κόρη μου μαζί, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή και κάνει πράγματα. Η απώλεια του σκύλου μου και η απώλεια του πατέρα μου μού στοίχησαν πάρα πολύ. Έχω καλή σχέση με το θάνατο, προσπαθώ να ζω τους ανθρώπους που αγαπώ στο σήμερα. Δεν πρόλαβα να εκφράσω στον πατέρα μου όσα θα ήθελα».

Κλείνοντας, ο Ιβάν Σβιτάιλο ανέφερε: «Στη σύζυγό μου θαυμάζω την υπομονή της, είναι τρυφερή και πολύ ανθρώπινη. Με στήριξε στα πιο δύσκολα σημεία της ζωής μου».