Καλομοίρα για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη: Ήταν ένας πολύ ευγενικός και υποστηρικτικός άνθρωπος

Η Καλομοίρα και ο Χρήστος Πολίτης είχαν συνεργαστεί στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, όταν η τραγουδίστρια έκανε guest εμφανίσεις, μετά το τέλος του «Fame story», μέσα από το οποίο έγινε γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Καλομοίρα πληροφορήθηκε πως ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή και δήλωσε συγκινημένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. «Άκουσα τα νέα χθες και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.

Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον κύριο Πολίτη στη σειρά Λάμψη, όπου έπαιξα την κόρη του, την Jennifer. Ήταν ένας πολύ ευγενικός και υποστηρικτικός άνθρωπος. Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν.

Και όλοι μας τον σεβόμασταν πάρα πολύ. Θα τον θυμάμαι πάντα, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα υπέροχο άνθρωπο. Θα μας λείψει πολύ. Εύχομαι δύναμη στην οικογένειά του» είπε χαρακτηριστικά η Καλομοίρα για τον Χρήστο Πολίτη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, απομονωμένος στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη. Ο ηθοποιός, μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, αποφάσισε να αποσυρθεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα και να κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις στον δημόσιο βίο.