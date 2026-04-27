Κατερίνα Γκαγκάκη: Αυτό που είπε η Ντέπυ Γκολεμά για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ήταν τουλάχιστον ατυχές

Πρόσφατα η Ντέπυ Γκολεμά ανέφερε ότι «ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν είναι τόσο καλό παιδί όσο φαίνεται», γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Η Κατερίνα Γκαγκάκη, διευθύντρια επικοινωνίας του OPEN, σχολίασε τη δήλωση της τηλεκριτικού.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της «Super Κατερίνα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026). Όπως υπογράμμισε αυτό που είπε η Ντέπυ Γκολεμά για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δεν αποτελεί τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

«Θεωρώ ότι αυτό δεν αποτελεί τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Το θεωρώ, τουλάχιστον, ατυχές. Αλλά, ξέρετε, ακόμα κι έτσι να ήταν, που δεν είναι – εμένα ο Λάμπρος είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια – δεν αφορά κανέναν. Δηλαδή, οι άνθρωποι δουλεύουνε. Είναι δουλειά αυτό. Ο Λάμπρος προφανώς παραμένει στο κανάλι. Νομίζω ότι συζητάει διαφορετικά, πολλά διαφορετικά. Δύο – τρία διαφορετικά πράγματα», απάντησε σε σχετική ερώτηση η Κατερίνα Γκαγκάκη.

«Το Open προετοιμάζεται να φτιάξει το πρόγραμμά του. Όλα τα κανάλια προετοιμάζονται. Αλλά επειδή πάμε και σε μία, κατ’ εξοχήν προεκλογική χρονιά, νομίζω ότι πολλά θα δούμε να αλλάζουνε το επόμενο διάστημα και πολλά να ενισχύονται», ανέφερε ακόμα.

«Για όλους ακούγονται πολλά τώρα. Όσα ακούγονται τώρα, πολλές φορές έχουνε λίγη επαφή με την πραγματικότητα ή εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι διερευνητική συζήτηση δεν είναι απαραιτήτως κάτι το οποίο θα οδηγηθεί σε πρόγραμμα. Και θα έλεγα σε όλους όσους βλέπουν το όνομά τους, ξέρετε, με αυτούς τους τίτλους “συζητείται”, “αν θα συνεχίσει”, να μην ανησυχούν. Διότι πάντα το παιχνίδι παίζεται το τελευταίο τέταρτο», πρόσθεσε η Κατερίνα Γκαγκάκη.