Κατερίνα Γκαγκάκη: «Ήταν στενάχωρο αυτό που έγινε με την Ελένη Τσολάκη»

Για το πρόωρο και ξαφνικό τέλος της εκπομπής που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 μίλησε η Κατερίνα Γκαγκάκη και ταυτόχρονα αναφέρθηκε στα νέα projects που ετοιμάζει το OPEN.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη έκαεν δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου το πρωί της Τρίτης (27.01.2026). Η διευθύντρια επικοινωνίας του Open απάντησε, μεταξύ άλλων, για τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου, ενώ αναφέρθηκε και στην Ελένη Τσολάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έρχονται νέες εκπομπές στο ΟPEN, όπως ο “Αδύναμος Κρίκος” και το “J2US”, για τις οποίες είμαστε πολύ χαρούμενοι», είπε αρχικά η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη είπε στη συνέχεια: «Ήταν στενάχωρο αυτό που έγινε με την Ελένη Τσολάκη. Ίσως κάποιος να έχει κάποιο σχέδιο στο μυαλό του που εμείς δεν καταλαβαίνουμε.

Η Κατερίνα Καραβάτου τα πήγε καλά το καλοκαίρι, δεν κατάλαβα γιατί υπήρξε αυτό το κενό στη συνεργασία με τον ΑΝΤ1».

Για τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου, η Κατερίνα Γκαγκάκη απάντησε: «Το θέμα θα έπρεπε να είναι λήξαν σαν συζήτηση. Πολλές φορές δημιουργούμε ζητήματα με το να τα συζητάμε και να τα αναπαράγουμε. Οι άνθρωποι για τους οποίους γίνεται αυτό, τους προσθέτει ένα βάρος το οποίο συνήθως δεν έχει καμία βάση».