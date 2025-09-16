Κατερίνα Καινούργιου: «Είμαι στο τσακ για το νομικό κομμάτι, θα μιλήσω με τη δικηγόρο μου»

«Και σκέφτομαι, τώρα, να τους τραβήξω μηνύσεις; Να μην ασχοληθώ; Ξέρω όμως ότι είναι κάτι ανθρωπάκια βαλτά», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.

Ξέσπασε για δημοσιεύματα, που σχολίασαν την πρεμιέρα της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου το πρωινό της Τρίτης (16.09.2025) την ώρα που συνομιλούσε στο πλατό με τον καλεσμένο της, Μάρκο Σεφερλή.

Ειδικότερα, όταν ο ηθοποιός έκανε λόγο για την πρωτιά της πρεμιέρας, η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε αρχικά πως «δεν θέλω να τα πω αλλά τώρα έτυχε και μπήκα λίγο στα social media και διάβαζα κάποια sites, που ξέρω από που είναι, ή κάποιους σχολιαστές, και καλά από δω και από κει, που έγραφαν τόσο κακεντρεχή σχόλια.

Ε, βγήκαμε πρώτοι, η πρωτιά δεν σημαίνει ότι οφείλεται κάπου και για πράγματα που είναι πολύ λεπτά, θέματα γυναικεία που δεν πρέπει να καν να τα αγγίζουμε», είπε αρχικά.

«Εντάξει, είναι μαραθώνιος. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήγαμε καλά την πρώτη μέρα αλλά βλέπω αυτή την κακία… Όχι από όλους, προς Θεού, εννοείται πως είναι συγκεκριμένοι αλλά είμαι στο τσακ για το νομικό κομμάτι. Θα μιλήσω με τη δικηγόρο μου μετά» υπογράμμισε, καταλήγοντας η Κατερίνα Καινούργιου.