Κατερίνα Καινούργιου για Ιωάννα Τούνη: «Πρέπει να τα πει όλα δημόσια ή να κάνει πίσω για το καλό του παιδιού της;»

Θέση στην κόντρα ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου πήρε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία είχε πάρει τη συνέντευξη στο μοντέλο και επιχειρηματία που πυροδότησε την οργή της πρώην συντρόφου του.

Η γνωστή παρουσιάστρια βλέποντας και το τελευταίο δημόσιο ξεκαθάρισμα που θέλησε να κάνει η Ιωάννα Τούνη για τον πρώην της εξέφρασε τη δική της άποψη μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής (12.12.2025). Όπως είπε η Κατερίνα Καινούργιου εκείνη έχει άλλη εικόνα για το μοντέλο και θέλει να την κρατήσει διότι εκτιμά τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Eγώ είχα έναν καλεσμένο, βλέπω τη ζωή του στα social, μιλάω με τον Δημήτρη και εγώ αυτό που είδα – δεν είμαι στο σπίτι τους, εννοώ δεν ζω με την Ιωάννα και τον Δημήτρη – βλέπω έναν πολύ καλό μπαμπά στα μάτια μου, από κει και πέρα δικαίωμά μου να πω κι εγώ την άποψή μου ε; Και δικαίωμά μου να κάνω τις ερωτήσεις που κρίνω εγώ στον καλεσμένο, χωρίς να προσβληθεί και δεν προσβλήθηκε ο άνθρωπος», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Η Ιωάννα υπονόησε ότι ο Δημήτρης βγήκε εδώ στην εκπομπή και ουσιαστικά είπε ψέματα. Εγώ από την πλευρά μου είχα πει συγχαρητήρια στον Δημήτρη όταν είχε κάνει την ανάρτηση για να στηρίξει δημόσια την Ιωάννα για τη δίκη του revenge porn, αλλά από εκεί και πέρα αν ήταν απλά για τα μάτια του κόσμου και δεν την πήρε ποτέ, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω», ανέφερε ακόμα η Κατερίνα Καινούργιου.

«Εγώ άλλη εικόνα έχω και αυτή θέλω να κρατήσω για τον Δημήτρη, γιατί τον συμπαθώ και τον εκτιμώ. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη ήταν κακή, δεν εξέθεσε κάπου την Ιωάννα. Τώρα, αν η Ιωάννα, μέσα σε όλα αυτά, βρίσκει ψέματα που είπε ο Δημήτρης, είναι άλλο θέμα. Το ερώτημά μου είναι, πρέπει όλα αυτά να τα πει δημόσια ή πρέπει λίγο να κάνει πίσω για το καλό του παιδιού της; Είναι δικαίωμά της να το κάνει ό,τι θέλει, γιατί αν η ίδια έχει πληγωθεί πολύ, αυτό νιώθει», δήλωσε στη συνέχεια η γνωστή παρουσιάστρια.

«Επειδή αυτά τα παιδιά είναι δημόσια πρόσωπα, δεν ξέρω αν όλο αυτό, μελλοντικά θα κάνει καλό στο παιδάκι. Είναι δύο πολύ καλά παιδιά και δύο πολλοί καλοί γονείς, οπότε ίσως κάποιες πικρίες πρέπει να τις βάλουν στις άκρες. Δεν θέλω να λέω μεγάλο λόγια, δεν ξέρεις πώς σου τα φέρνει η ζωή, γιατί μπορεί μελλοντικά κάποια πράγματα να τα λουστούμε. Ας μείνουμε απ’ έξω», δήλωσε ακόμα η Κατερίνα Καινούργιου για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, και εμένα δεν μου αρέσουνε πάρα πολλά πράγματα που βλέπω σε οικογένειες… έχει πει κάτι ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος που τον έχουμε φωνάξει εδώ στην εκπομπή μια φορά που τον είχαμε καλέσει. Έχει πει ότι ο πραγματικός χαρακτήρας των ανθρώπων φαίνεται σε ένα διαζύγιο. Εκεί φαίνονται οι άνθρωποι. Δεν θέλω να λέω… εγώ ας πούμε βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που ‘ναι τηλεοπτικά πρόσωπα, influencer, που έχουνε χωρίσει και εγώ διαφωνώ κάθετα με τον τρόπο που το χειρίζονται, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, με τον τρόπο που κάνουνε, που δεν ξέρω εναντίον άλλων, με χίλια δυο, που αδειάζουν ο ένας τον άλλον… και λέω καλά, δύο παιδιά. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια γιατί δεν ξέρω πώς θα μου τα φέρει η ζωή και μπορεί κάποια πράγματα μελλοντικά να τα λουστούμε. Οπότε ας μείνουμε απ’ έξω γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Τι είπε η Ιωάννα Τούνη στο νέο της ξέσπασμα

«Άκουσα και τι δεν άκουσα πάλι. Και δίκιο να έχω, και άδικο να έχω, πάλι τα ίδια ακούω, δεν πειράζει. Θα σας πω λοιπόν και θα μου πείτε εσείς αν έχω δίκιο. Όταν κάποιος σε πάρει τηλέφωνο και μιλήσετε οι δυο σας και σου πει πράγματα τα οποία δεν στέκουν, είναι αναλήθειες, είναι ψέματα, θα του πεις τη γνώμη σου, θα του πεις “όχι ρε φίλε, δεν ισχύει αυτό”. Αν κάθεσαι σε ένα τραπέζι με 15 ανθρώπους και ένας άνθρωπος ξεκινήσει να λέει πάλι για εσένα πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν είναι αλήθεια, πάλι θα του πεις πάλι δημόσια σε αυτούς τους 15 ανθρώπους “ρε φίλε μου τι είναι αυτά που λες, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι μια άλλη”.

Το ότι βγήκα λοιπόν να κάνω δημόσιες τοποθετήσεις δεν ήταν κάτι που επέλεξα και είπα “αχ τι να κάνω σήμερα; Ας τοποθετηθώ δημόσια”. Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ να διαψεύσω, ποιος θα το κάνει; Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος αλλά εγώ έτσι νιώθω κι έτσι έχω μάθει. Έχω μάθει σαν Ιωάννα να προστατεύω την αλήθεια. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα», ανέφερε μεταξύ άλλων η γνωστή influencer.