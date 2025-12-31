Κατερίνα Καινούργιου: «Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρκεί να έχετε πίστη και όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται κάποια στιγμή» είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε λίγο πριν τις 13:00 ανήμερα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς (31.12.2025) τους τηλεθεατές της εκπομπής της Super Κατερίνα, και έδωσε τις πιο όμορφες ευχές για τη νέα χρονιά που έρχεται.

Το 2026 αναμένεται να είναι η πιο σημαντική χρονιά στη ζωή της παρουσιάστριας, καθώς πρόκειται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον Πάνο Κουτσουμπή.

«Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τι να πρωτοευχηθώ; Καλή χρονιά να ευχηθώ. Με υγεία πάνω απ’ όλα, χαρά, πολλές επιτυχίες, όμορφες οικογενειακές στιγμές και ό,τι ο καθένας επιθυμεί να πραγματοποιηθεί.

Δεν ξέρω, το 2025 ήταν μια… ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρκεί να έχετε πίστη και όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά σε όλους! Χρόνια πολλά, παιδιά! Με το καλό να μας μπει! Τα λέμε το 2026. Φιλιά πολλά σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Ευτυχισμένο το 2026!» ευχήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και δε βλέπει την ώρα να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης και απολαμβάνει την κάθε στιγμή αυτής της ξεχωριστής περιόδου της ζωής του και ανυπομονεί να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της ζωής του!