Συμβαίνει τώρα:
Media

Κατερίνα Καινούργιου: «Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά»

«Καλή χρονιά να ευχηθώ, με υγεία πάνω απ’ όλα, χαρά, πολλές επιτυχίες, όμορφες οικογενειακές στιγμές και ό,τι ο καθένας επιθυμεί να πραγματοποιηθεί», ευχήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρκεί να έχετε πίστη και όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται κάποια στιγμή» είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε λίγο πριν τις 13:00 ανήμερα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς (31.12.2025) τους τηλεθεατές της εκπομπής της Super Κατερίνα, και έδωσε τις πιο όμορφες ευχές για τη νέα χρονιά που έρχεται.

Το 2026 αναμένεται να είναι η πιο σημαντική χρονιά στη ζωή της παρουσιάστριας, καθώς πρόκειται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον Πάνο Κουτσουμπή.

«Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τι να πρωτοευχηθώ; Καλή χρονιά να ευχηθώ. Με υγεία πάνω απ’ όλα, χαρά, πολλές επιτυχίες, όμορφες οικογενειακές στιγμές και ό,τι ο καθένας επιθυμεί να πραγματοποιηθεί.

Δεν ξέρω, το 2025 ήταν μια… ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρκεί να έχετε πίστη και όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά σε όλους! Χρόνια πολλά, παιδιά! Με το καλό να μας μπει! Τα λέμε το 2026. Φιλιά πολλά σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Ευτυχισμένο το 2026!» ευχήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και δε βλέπει την ώρα να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης και απολαμβάνει την κάθε στιγμή αυτής της ξεχωριστής περιόδου της ζωής του και ανυπομονεί να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της ζωής του!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
332
225
150
149
104
Media: Περισσότερα άρθρα
Η φαντασμαγορική βραδιά του μεγάλου τελικού του The Voice - Οι αγκαλιές των coaches και τα στατιστικά του Γιώργου Καπουτζίδη
Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ανέλαβε να «πειράξει» ελαφρώς τους τέσσερις κριτές, ενώ για το 2025, φρόντισε να βγάλει ορισμένα στατιστικά
The Voice
Την Κυριακή η παρουσίαση των 28 υποψήφιων συμμετοχών για την φετινή Eurovision στην εκπομπή «Sing for Greece»
Στις 4 Ιανουαρίου, από τις 19:00 έως τις 22:00, μας συστήνονται καλλιτέχνες και οι ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις
Eurovision
Newsit logo
Newsit logo