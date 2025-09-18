Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Δεν μετάνιωσα καθόλου για τη συνεργασία με την Κατερίνα Καινούργιου

Για το νέο ενημερωτικό πρότζεκτ του OPEN, το οποίο και θα συμπαρουσιάσει μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, μίλησε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στην κάμερα του «Breakfast@Star» και την συνάδελφο της, Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου.

Στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Breakfast@Star» η Κατερίνα Παπακωστοπούλου αναφέρθηκε ακόμη στην περσινή της συνεργασία με την Κατερίνα Καινούργιου στην πρωινή ζώνη.

«Είμαστε στην αρχή, στην πολύ αρχή, για την καινούργια εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, άνθρωπος και θα γίνει και φίλος. Έχω πολλή εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφική του πληρότητα και στον λόγο και στη μόρφωση του. Τον σέβομαι πολύ, με σέβεται πολύ και νομίζω ότι έχουμε μια χημεία που την είχαμε δει και οι δυο όταν είχαμε υπάρξει σε τραπέζι πάλι μαζί», δήλωσε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Το φετινό εγχείρημα είναι κάτι που το ήθελα πολύ και το είχα αποφασίσει, ότι δηλαδή θέλω να επιστρέψω στα γνώριμα λημέρια μου. Σε αυτά που ξέρω να κάνω καλά και στις λεγόμενες εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Οπότε πάω με πολύ καλή διάθεση».

«Δεν μετάνιωσα καθόλου για την περσινή μου επιλογή. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το διάβασα, το έκλεισα, το τοποθέτησα στη βιβλιοθήκη και μέσα στο καλοκαίρι διάβασα κι άλλα βιβλία. Τώρα θα διαβάσω και άλλα βιβλία», υπογράμμισε, παράλληλα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στις νέες της δηλώσεις.