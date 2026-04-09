Κλείδωσε η επιτροπή του Your Face Sounds Familiar

Είναι οριστικό και από την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, θα κρίνουν τους δέκα διαγωνιζόμενους που θα συμμετάσχουν στον νέο κύκλο του show μεταμορφώσεων που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, είναι οριστικό ότι στις πολυθρόνες των κριτών του show του ANT1 θα καθίσουν τέσσερα γνωστά και δημοφιλή πρόσωπα με ξεχωριστή πορεία στον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας.

Με αλφαβητική σειρά λοιπόν, στην κριτική επιτροπή θα είναι ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους, η τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κατερίνα Παπουτσάκη και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης κινηματογράφου Ρένος Χαραλαμπίδης.





Όλα λοιπόν είναι έτοιμα ώστε την επόμενη Κυριακή ο Σάκης Ρουβάς να υποδεχτεί στη συχνότητα του ΑΝΤ1 τους τηλεθεατές. Βέβαια οι διαγωνιζόμενοι (Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μάγκλαρας, Ίντρα Κέιν, Μέμος Μπεγνής) θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους για να μεταμορφωθούν στο πρόσωπο που τους έχει ανατεθεί και να κερδίσουν θετικά σχόλια από τους Γιώργο Θεοφάνους, Ρένα Μόρφη, Κατερίνα Παπουτσάκη και Ρένο Χαραλαμπίδη.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πυρετώδεις ρυθμούς, με τις πρόβες να έχουν ξεκινήσει και τους δέκα συμμετέχοντες να μπαίνουν σιγά-σιγά στο κλίμα των μεταμορφώσεων, με σκοπό να κερδίσουν τους κριτές… αλλά και τους τηλεθεατές με τις εμφανίσεις τους.