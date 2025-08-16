Kοινωνία Ώρα Mega: Από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου θα έχει στα ηνία τη Βελίκα Καραβάλτσιου και τον Βασίλη Τσεκούρα

Η Βελίκα Καραβάλτσιου και ο Βασίλης Τσεκούρας αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» που συνεχίζει να μεταδίδεται καθημερινά παρουσιάζοντας όλες τις φλέγουσες τις εξελίξεις της επικαιρότητας.

Καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι έμπειροι δημοσιογράφοι που ανήκουν στο δυναμικό του «Μεγάλου Καναλιού» παίρνουν διαδοχικά τη σκυτάλη της ενημέρωσης, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Ήρθε, λοιπόν, η σειρά του Βασίλη Τσεκούρα που μαζί με τη Βελίκα Καραβάλτσιου θα βρίσκονται στα ηνία της «Κοινωνίας Ώρα MEGA» από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

«Κάθε πρωί, από τις 06:00, η “Κοινωνία Ώρα MEGA” προσφέρει έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Το επιτυχημένο ενημερωτικό magazino του MEGA, ολοκληρώνει τον καλοκαιρινό κύκλο του με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και τον Βασίλη Τσεκούρα στην παρουσίαση.

Από τις 18 Αυγούστου, οι δύο δημοσιογράφοι, με τη γνώση και την εμπειρία τους, θα καλύπτουν την επικαιρότητα με τη δική τους προσέγγιση, εστιάζοντας πάντα στην ανάλυση των κρίσιμων θεμάτων με σαφήνεια και βάθος.

Η “Κοινωνία Ώρα MEGA” είναι ο απόλυτος «προορισμός» για όσους θέλουν να ξεκινούν την ημέρα τους ενημερωμένοι και με καλή διάθεση», έγραφε η ανακοίνωση του Μεγάλου Καναλιού.