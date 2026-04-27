Κωνσταντίνος Μαγκλάρας: Δεν θέλω να ξεφύγω, να γίνει καρικατούρα η Άντζελα Δημητρίου που θα υποδυθώ στο YFSF

O Κωνσταντίνος Μαγκλάρας νίκησε στο δεύτερο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar», υποδυόμενος τον Axl Rose και την επόμενη Κυριακή καλείται να «γίνει» η Άντζελα Δημητρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, που συμμετέχει στο «Your Face Sounds Familiar», το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και αρχικά αποκάλυψε τα fitness μυστικά του, αποκαλύπτοντας ότι προσέχει πολύ τη διατροφή του. Επίσης, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας εξήγησε ότι έγινε ηθοποιός διότι ήθελε να ξορκίσει το τραύμα που έχει μέσα του.

«Από μικρός έκανα πρωταθλητισμό. Ήμουν στον αθλητισμό από πολύ μικρός. Μετά πήγα στα ΤΕΦΑΑ, είμαι γυμναστής. Έχω περάσει από πάρα πολλά αθλήματα από μικρός. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο και κατέληξα στον στίβο. 110 μέτρα με εμπόδια, το οποίο είναι και πολύ δύσκολο άθλημα», είπε αρχικά ο σύζυγός της Φωτεινής Αθερίδου.

Μιλώντας για τον υγιεινό τρόπο ζωής που ακολουθεί, υπογράμμισε: «Τώρα έχω σταματήσει εδώ και ένα χρόνο τη ζάχαρη. Δεν τρώω ζάχαρη καθόλου. Τίποτα. Ούτε επεξεργασμένα, ούτε τίποτα… Ό,τι φαίνεται δηλαδή μη φυσικό, δεν το τρώω. Γλυκά ούτε με στέβια, ούτε με τίποτα. Τον πρώτο μήνα που σταμάτησα τη ζάχαρη, κάθε μέρα στον ύπνο μου έβλεπα εφιάλτες, ότι τρώω γλυκό! Γιατί έτρωγα πάρα πολλά γλυκά πριν. Απλώς έτρωγα τα γλυκά και τα έτρεχα. Έτρεχα πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή λέω “θα φάω πέντε πάστες και θα πάω να τρέξω”. Τα ‘καιγα. Εντάξει, το θέμα όμως είναι η υγεία η μέσα μας, όχι το πώς φαίνεται από έξω. Οπότε τι έκανα; Έλεγα “ας φάω τώρα τρεις πάστες, θα πάω να τρέξω”. Και δεν είναι μόνο τρεις πάστες. Θα φας και μια σοκολάτα, θα φας και ένα τσουρέκι».

«Τώρα που έχω σταματήσει τη ζάχαρη – και θέλω λίγο να ακουστεί αυτό – όλοι πιστεύουμε ότι δεν τρώμε ζάχαρη! Μου λένε “εγώ δεν τρώω ζάχαρη”, ας πούμε, στην παράσταση που είμαστε. Και τους βλέπω, τσιμπάνε ένα σοκολατάκι, τσιμπάνε ένα παξιμάδι, τσιμπάνε από ‘κει και κάθε φορά είμαι σαν το δικηγόρο “τώρα έφαγες!” τους λέω. “Εντάξει ένα” μου λένε. Ναι, το ένα, μετά άλλο ένα, μετά άλλο ένα. Πάρ’ το εβδομαδιαία, πάρ’ το μηνιαία, πάρ’ το ετήσια, βγαίνουν τόνοι. Θέλω να πω, πόσο κακό κάνουμε στον εαυτό μας δεν το έχουμε καταλάβει. Τώρα κάπως ακούγεται, αλλά θέλω να ειπωθεί πόσο κακό κάνει η ζάχαρη. Ρωτήστε τους καρδιολόγους. Το νούμερο ένα κακό είναι η ζάχαρη, μετά είναι το αλκοόλ, μετά είναι το τσιγάρο», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

«Μέχρι τα 23 ήμουν της υγιεινής ζωής, έμαθα από τους γονείς μου, να τρώνε λαδερά, ψητά, όχι τηγανητά… Ο πατέρας μου είναι 76 χρονών τώρα, περπατάει 10 χιλιόμετρα και είναι κομμάτια! Δεν παίρνει ούτε ντεπόν. Επειδή έχει μάθει κι αυτός να τρώει έτσι», δήλωσε παράλληλα.

Επίσης αποκάλυψε τι τρώει και διατηρεί τη φόρμα του, υπογραμμίζοντας: «Τρώω πάρα πολλά. Όχι όμως τηγανητά, όχι κορεσμένα, και όχι trans λιπαρά, τα οποία μένουν στο σώμα σου και δεν διασπώνται… Έχω επηρεάσει δυο – τρεις φίλους μου και έχουν δει αισθητά αποτελέσματα. Παντού! Επειδή είναι και άντρες, και η τεστοστερόνη πετάει. Όλα».

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας εξήγησε πώς οι ηθοποιοί ξορκίζουν τα προσωπικά τους τραύματα μέσω της τέχνης τους.

«Η εξωστρέφεια που έχει η δουλειά μου είναι ένα κομμάτι τραύματος. Έχεις ένα τραύμα βαθύ το οποίο θέλεις να το εκθέσεις. Θέλεις να επιβεβαιωθείς στον κόσμο… Θέλεις να εκθέσεις το τραύμα σου… Αυτό το βάζεις σε έναν υμένα δουλειάς, ότι “κάτι κάνεις” για να υπάρχεις, αλλά μέσα σου…», είπε.

«Με γοητεύει στην υποκριτική ότι τα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να φανταστώ ότι είμαι στον ύπνο μου, τα υποδύομαι. Οπότε τα ξορκίζω, το έχω κάνει κι αυτό. Μπορώ να κάνω έναν δολοφόνο, μπορώ να κάνω έναν γκέι, μπορώ να κάνω έναν ρομαντικό άντρα, μπορώ να κάνω το οτιδήποτε. Και τα ξορκίζω! Δεν υπάρχουν ρόλοι στους ηθοποιούς. Πιστεύω ότι είναι η επιβεβαίωση, το ότι νιώθεις την ανάγκη κάποιος να σε επιβεβαιώσει. Είτε λέγεται συνάδελφός σου, είτε λέγεται σκηνοθέτης, είτε λέγεται ο Γιώργος Λιάγκας που θα πει “μπράβο”, είτε λέγεται το κοινό. Έτσι δεν είμαστε όλοι; Απλώς σε εμάς είναι πιο εκθετική μορφή, είναι παραστατική τέχνη. Είναι το ότι βγαίνεις εκείνη τη στιγμή μαζί με έναν άλλον και λες “κοιτάξτε, υπάρχω κι εγώ”. Επιβεβαιώνεις πράγματα, τα οποία έρχονται από την παιδική σου ηλικία…», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας εξήγησε ότι το ίδιο συμβαίνει και στο επάγγελμα του Γιώργου Λιάγκα.

«Εκθέτεις τα τραύματά σου και προσπαθείς να τα ξορκίσεις! Τώρα ό,τι και να σου πει ο καθένας, είναι μέσα η ψυχή σου, θέλεις να το εκθέσεις. Όπως κι εσύ Γιώργο! Δηλαδή κάνεις μια δουλειά, η οποία είναι μια παραστατική. Δηλαδή μπαίνεις, είσαι διαφορετικός, κάτι μέσα σου ξορκίζεις, δεν γίνεται. Δεν θα μπορούσες, δεν θα άντεχες τόσα χρόνια! Θα ‘χες φύγει στον πρώτο χρόνο, δεν θα άντεχε το στομάχι σου», είπε ακόμα ο ηθοποιός.

Το «Your Face Sounds Familiar» και τα επαγγελματικά σχέδια

Στη συνέχεια ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μίλησε για το «Your Face Sounds Familiar», εξηγώντας τους λόγους που τον έκαναν να δεχτεί να συμμετέχει στο σόου του ΑΝΤ1.

«Στο “Your Face Sounds Familiar” μου έκανε το κλικ το ότι είναι πολύ δύσκολο. Και τώρα που το ζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι πιο δύσκολο… Και δεν το κάνει δύσκολο και απαιτητικό αυτό που φαίνεται. Το κάνει ο χρόνος! Γιατί άλλο να προετοιμάσεις κάτι σε δυο μήνες και άλλο να το κάνεις σε πέντε μέρες. Είναι δύσκολο. Αλλά, ξέρεις τι, μ’ αρέσει! Νομίζω η υποκριτική πάει παντού. Και είναι ένα παιχνίδι… Μ’ αρέσει από μικρός να κάνω ρόλους, να μιμούμαι… Ήθελα να δοκιμάσω», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Για την πρόκληση που έχει για την μιμηθεί την άλλη Κυριακή την λαϊκή τραγουδίστρια, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας τόνισε: «Δεν θέλω να ξεφύγω, να γίνει καρικατούρα. Θα την κάνω όπως νιώθω εγώ ότι είναι αυτή. Τώρα, βλέπω από το ’90 συνεντεύξεις της, βλέπω άλλα πράγματα… Δεν κοιτάω μόνο το τραγούδι. Όπως ξέρεις, στον Axl Rose κοίταξα ιστορίες. Τι έκανε. Ότι σε ένα αεροπλάνο πήγε και ούρησε… σε μια βρύση. Τον πιάσανε… Είδα πώς μίλαγε, πώς κοίταγε… Δεν ξέρω άμα θα μπορέσω να κάνω την Άντζελα… Αλλά τουλάχιστον αυτά τα δεκάλεπτα, θα προσπαθήσω».

Τέλος, για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια αποκάλυψε ότι θα είναι και του χρόνου θεατρικά στη «Δίκη», του Άρη Μπινιάρη, ενώ έκανε γυρίσματα και για την πολλά υποσχόμενη κωμωδία του MEGA, «Κάμπινγκ».

«Θεατρικά, είμαι στη “Δίκη” του Κάφκα. Σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, στο θέατρο Πορεία. Θα πάει και του χρόνου, είναι sold out βέβαια… Τώρα τελειώνουμε και από τον χειμώνα θα είμαι ξανά στη “Δίκη”. Επίσης έκανα γυρίσματα για τη σειρά “Κάμπινγκ” που θα παίξει στο Mega», σημείωσε ο ταλαντούχος καλλιτέχνης.