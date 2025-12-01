Κώστας Τσουρός: Η ενόχληση του παρουσιαστή στο αεροδρόμιο – «Ποιες διαρροές και ποια εξώδικα;»

Ο Κώστας Τσουρός επέστρεψε από ταξίδι στη Σερβία και οι ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών τον περίμεναν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο παρουσιαστής έδειξε ενοχλημένος από τις ερωτήσεις για το μέλλον της εκπομπής του και ζήτησε να σταματήσει το δικό του «κυνηγητό» για μια δήλωση.

Ο Κώστας Τσουρός ρωτήθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την εκπομπή του. Ωστόσο, όπως τόνισε ο ίδιος, δεν έχει κάτι να πει σχετικά με αυτά, παραπέμποντας τους ρεπόρτερ στους τηλεοπτικούς δέκτες.

«Όλα πάνε καλά, τέλεια. Τώρα θα κυνηγάτε εμένα στο αεροδρόμιο; Είστε καλά; Σταματήστε, δεν έχω να πω κάτι», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Ποιες διαρροές και ποια εξώδικα; Πάτε καλά; Ό,τι θέλετε για την εκπομπή μου, κάθε μέρα 15:30 “Το ‘Χουμε” στον ΣΚΑΪ. Αυτά», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής αποχωρώντας βιαστικά από το σημείο.

Προ ημερών ο Κώστας Τσουρός απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα και στον Χάρη Λεμπιδάκη για τα όσα ανέφεραν οι δυο άνδρες στο «Πρωινό» του ANT1.

Τι είχε δηλώσει ο Χάρης Λεμπιδάκης

«Δεν έχουμε μιλήσει με τον Κώστα Τσουρό από τη Δευτέρα. Αυτό που με έχει στενοχωρήσει είναι ότι δε μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα ναι αμέσως, θα μπορούσε να μου πει: κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Όταν βγήκα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ήμουν πολύ συγκεκριμένος και πολύ προσεκτικός.

Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι και μου μετέφεραν διαφορετικές μορφές ρεπορτάζ, άλλα ότι βγαίνουν από τον Κώστα Τσουρό κι άλλα από το κανάλι και εμένα αυτό με ενόχλησε. Διώξτε με αν είμαι ανεπαρκής! Εκ του αποτελέσματος, κάποιοι είπαν: και που έφερνα συνεντεύξεις, πάλι 2% έκανε η εκπομπή» υποστήριξε ο γνωστός δημοσιογράφος, με τις δηλώσεις του να μην μένουν αναπάντητες από την πλευρά του Κώστα Τσουρου.