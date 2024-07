Ξεκαρδιστικές κωμωδίες και περιπέτειες τον Ιούλιο στο Cinobo – Όλες οι ταινίες και οι σειρές

Ένας δροσερός κινηματογραφικός Ιούλιος έφτασε στο Cinobo! Αυτό το μήνα έρχεται μια από τις καλύτερες κωμικές σειρές στην ιστορία της βρετανικής τηλεόρασης και κυρίως η αρχή της υπέροχης συνεργασίας των Έντγκαρ Ράιτ, Σάιμον Πεγκ και Νικ Φροστ.

Το Spaced αποθεώνει την pop κουλτούρα, με την πιο διασκεδαστική συγκατοίκηση που έγινε ποτέ στο Λονδίνο.

Με αφορμή το Spaced, θυμόμαστε τις πιο iconic κινηματογραφικές στιγμές του Έντγκαρ Ράιτ, με τα κλασικά πλέον Shaun of the Dead και Hot Fuzz.

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζει ένας από τους πιο ταλαντούχους εκπροσώπους της νέας γενιάς Κινέζων σκηνοθετών, ο Σουτζούν Γουέι.

Το περίτεχνο αστυνομικό δράμα Only the River Flows διαπλέκει το φιλμ νουάρ με την υπαρξιακή αναζήτηση, στην καλύτερη παράδοση της ασιατικής σχολής του είδους.

Ακόμη, απολαμβάνουμε για πρώτη φορά on demand την ξέφρενη κωμωδία Κενά Αέρος που γέμισε τις κινηματογραφικές αίθουσες την περασμένη άνοιξη, αλλά και το συζητημένο The Falling Star. Τέλος, το Morning of the Earth θα μας ταξιδέψει μέχρι το Μπαλί και τον κόσμο του σερφ, το Παρί του Σιαμάκ Ετεμάντι – μια διεθνής παραγωγή γυρισμένη στην Αθήνα με την συμμετοχή γνωστών Ελλήνων ηθοποιών – θα μας συγκινήσει βαθιά, ενώ το Karaoke του Μόσε Ρόζενταλ θα μας κάνει να χαμογελάσουμε στον έρωτα που μπορεί να κρατήσει για πάντα.

Σειρές

Spaced

Έντγκαρ Ράιτ

Δυο φίλοι, ο Τιμ και η Ντέιζι, 20άρηδες από το Βόρειο Λονδίνο με αβέβαιο μέλλον, πρέπει να προσποιηθούν ότι είναι ζευγάρι για να ζήσουν στο μοναδικό διαμέρισμα που μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

Διαθέσιμη από 1 Ιουλίου.

Cinobo Πρεμιέρες

Όπως Κυλάει το Ποτάμι (Only the River Flows)

Σουτζούν Γουέι

Ένας νεαρός αστυνομικός αναλαμβάνει τη διαλεύκανση μιας σειράς φόνων που έχουν συγκλονίσει την Κίνα. Υπό την πίεση των ανωτέρων του φτάνει στην πολυπόθητη σύλληψη. Μήπως, όμως, ο πραγματικός ένοχος παραμένει ελεύθερος;

Διαθέσιμη από 2 Ιουλίου.

Σημειώσεις ενός Καλοκαιριού (Notes on a Summer)

Ντιέγκο Γιορέντε

Η ζωή της Μάρτα στη Μαδρίτη ισορροπεί ανάμεσα στην ακαδημαϊκή της καριέρα και τη σχέση της με τον Λέο. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών στο πατρικό της, όμως, θα συναντήσει ξανά τον παλιό της έρωτα και θα έρθουν τα πάνω κάτω.

Διαθέσιμη από 9 Ιουλίου.

Final Cut

Μισέλ Χαζαναβίσιους

Ένα μικρό κινηματογραφικό συνεργείο επιχειρεί να γυρίσει μια ταινία τρόμου με ζόμπι με περιορισμένο προϋπολογισμό, αλλά αντιμετωπίζει κάτι περισσότερο από τεχνικές δυσκολίες όταν πραγματικά ζόμπι αρχίζουν ξαφνικά να τους επιτίθενται.

Διαθέσιμη από 16 Ιουλίου.

Κενά Αέρος (Northern Comfort)

Χάφτεϊν Γκούναρ Σίγκουρδσον

Μία ετερόκλητη ομάδα από άτομα με χρόνια φοβία για τα αεροπλάνα δοκιμάζεται σε μία πτήση από το Λονδίνο στην Ισλανδία. Θα καταφέρουν άραγε να βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους και να συνεργαστούν για να ανοίξουν τα φτερά τους… και να πετάξουν;

Διαθέσιμη από 23 Ιουλίου.

Πεφταστέρι (The Falling Star)

Ντομινίκ Αμπέλ, Φιόνα Γκόρντον

Ένας πρώην ακτιβιστής που είναι φυγάς εδώ και 35 χρόνια και εργάζεται ως μπάρμαν έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του όταν ένας μυστηριώδης άγνωστος εμφανίζεται οπλισμένος στο μπαρ και θέλει να εκδικηθεί.

Διαθέσιμη από 30 Ιουλίου.