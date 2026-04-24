Λάκης Λαζόπουλος: Η αποκάλυψη για το σπασμένο δόντι του Τόλη Βοσκόπουλου που του έγινε έμμονη ιδέα

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος και αποκάλυψε πώς στο ξεκίνημα της καριέρας του έγινε έμμονη ιδέα να μη χαλάσει την εικόνα του χαμόγελού του. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος φόβος του είναι να μην σπάσει κάποιο δόντι.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης θα είναι το Σάββατο 25 Απριλίου, στις 20:50, στην εκπομπή MEGA, «Πάμε μια βόλτα;». Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε μία βόλτα στη Λάρισα, μαζί με τη Νίκη Λυμπεράκη και «βούτηξαν» μέσα στις αναμνήσεις του, αφού έκαναν μία ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πατρικό του σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, περιγράφει το ξεκίνημα της καριέρας του, τα όνειρά του και τις ανησυχίες που τον συνόδευαν τότε. Ανακαλεί, μάλιστα, μια λεπτομέρεια που για πολλούς θα φαινόταν ασήμαντη: το σπασμένο δόντι του Τόλη Βοσκόπουλου. Στα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός, ο Λάκης Λαζόπουλος θεωρούσε την εικόνα των δοντιών καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία ή την πιθανή αποτυχία του.

Και μπορεί η καριέρα του Τόλη Βοσκόπουλου να βρισκόταν στο απόγειό της, παρά το μισοσπασμένο δόντι, ο Λάκης Λαζόπουλος, όμως, σκεφτόταν: «Αν μου συμβεί κάτι, δεν θα μπορέσω να πετύχω τίποτα».

Από εκείνη τη στιγμή, η προσοχή έγινε για τον ηθοποιό καθημερινή συνήθεια! Πρόσεχε να μην τρέξει πολύ, να μην πέσει, να μη συμβεί κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τα όνειρά του για το θέατρο.

Η μικρή αυτή αγωνία, παράλογη ίσως για πολλούς, έγινε τελικά μέρος της ηρεμίας και της σταθερότητας στη ζωή του, την οποία απολαμβάνει μέχρι και σήμερα.

Στην ίδια συνέντευξη ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρεται σε αυτήν την άγνωστη «αγωνία» του, καθώς και άλλες ιστορίες – συγκινητικές και χιουμοριστικές – που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.