Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν καλέστηκα στη γιορτή της αλλά δεν με πειράζει»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου ένωσαν φέτος τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου στο OPEN, ωστόσο οι φήμες λένε ότι στη συνεργασία τους υπάρχει κάποια… δυσκολία, καθώς βρίσκονται σε κόντρα.

«Λάδι στη φωτιά» έριξε το γεγονός ότι η ξανθιά παρουσιάστρια δεν προσκάλεσε στον εορτασμό της ονομαστικής γιορτής τον συμπαρουσιαστή της. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε την Παρασκευή (09.01.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και ανέφερε ότι οι σχέσεις του με την Ιωάννα Μαλέσκου δεν είναι τεταμένες.

«Όχι, οι σχέσεις μας δεν είναι τεταμένες. Γιατί είναι τεταμένες; Το ότι εγώ πρότεινα την Ιωάννα για συμπαρουσιάστριά μου το ξέρουμε. Αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια. Το αν υπάρχει πρόθεση ή όχι από την πλευρά του καναλιού και της Ιωάννας να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, εγώ δεν το ξέρω. Έχουμε κλείσει μόνο τέσσερις μήνες. Η σεζόν τώρα ξεκινάει. Τώρα πατάμε γκάζι. Έχουμε επτά μήνες μπροστά μας, δε θέλω να συζητάμε για το τι θα γίνει του χρόνου. Δε ξέρω αν θα ζω σε μια εβδομάδα. Δε θέλω καθόλου να μπω σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι δεν καλέστηκε στο πάρτι που οργάνωσε η Ιωάννα Μαλέσκου για τη γιορτή της.

«Είδα τα στόρι. Δε ξέρω πόσο οργανωμένο ήταν ή όχι. Δεν καλέστηκα. Δε ξέρω ποιοι καλέστηκαν και πόσοι ήταν. Εμένα δε με πειράζει. Από εκεί και πέρα, την Τετάρτη κόψαμε τη βασιλόπιτα, γιατί ήταν η μέρα που επιστρέψαμε στο γραφείο. Και η Αλεξάνδρα Τσόλκα έλειπε, αλλά εντάξει. Δεν έχει μπει τίποτα ανάμεσά μας. Και διαφωνίες να έχουμε με τους ανθρώπους που είμαστε στην εκπομπή, για μένα είναι υγιές. Από εκεί και πέρα είναι όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός παρουσιαστής για τη συνεργάτιδά του.

Μετά την προβολή της συνέντευξης του Λάμπρου Κωνσταντάρα, η Φαίη Σκορδά θέλησε να κάνει το δικό της σχόλιο.

«Εγώ που τον ξέρω προσωπικά. Από τις απαντήσεις του καταλαβαίνω. Ο Λάμπρος έχει μια αμεσότητα και μια ευθύτητα λόγου. Θα έλεγε “παιδιά αυτά είναι βλακείες, δεν ισχύουν, μια χαρά είμαστε με τη Μαλέσκου”. Αλλά δε μπορεί να πει και ψέματα. Δε κάνει τόσο δημόσιες σχέσεις. Απάντησε τόσο όσο. Ρεπορταζιακά εγώ έρχομαι να επιβεβαιώσω το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη…

Γνωρίζω ότι όλα ξεκίνησαν με την αγκαλιά που έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου στον Στέφανο Παπαδόπουλο… Υπήρχε και ένα παρασκήνιο… Εγώ γνωρίζω ότι η Ιωάννα είπε ότι του χρόνου δε θέλει να συνεχίσει. Αυτά σε τέσσερις μήνες μπορεί να έχουν αλλάξει… Η γνώμη μου είναι ότι θα τα βρούνε», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.