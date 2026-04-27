Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ντέπυ Γκολεμά: «Δεν ανέχομαι από κανέναν να μιλάει για την ηθική μου»

«Ήταν ατόπημα αυτό που έκανε και δεν θα το αφήσω έτσι», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την Ντέπυ Γκολεμά.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τα σχόλια της Ντέπυς Γκολεμά.

Η Ντέπυ Γκολεμά είχε αναφέρει συγκεκριμένα πως έχει την πληροφορία ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας «δεν είναι τόσο καλό παιδί όσο φαίνεται».

«Δεν ξέρω γιατί μίλησαν τόσοι για μένα. Με προβλημάτισε! Οποιοσδήποτε μπορεί να μιλήσει για τη δουλειά μου, την εκπομπή, αλλά δεν ανέχομαι από κανέναν να μιλάει για την ηθική μου!

Αυτά δεν τα σηκώνω καθόλου, ούτε γι’ αστείο, ούτε για πλάκα. Ήταν συντονισμένη όλη αυτή η επίθεση προς το πρόσωπό μου. Δεν γνωρίζω το γιατί και δεν με απασχολεί», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε στη συνέχεια: «Ποια είναι αυτή η πληροφορία; Δεν μίλησε με στοιχεία γιατί δεν τα έχει, δεν υπάρχουν! Με προβλημάτισε το σχόλιό της, ήταν ένα ατόπημα και δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν κατάλαβε ότι χαρακτήρισε έναν άνθρωπο με τρεις άστοχους χαρακτηρισμούς».