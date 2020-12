Μία ανατρεπτική εμφάνιση χάρισαν απόψε ο Νάσος Παπαργυρόπουλος κι η Josephine στο J2US.

Οι δυο τους επέλεξαν να τραγουδήσουν το The Phantom Of The Opera με την ερμηνεία τους να είναι καθηλωτική. Μάλιστα η Josephine έπιασε τόσο υψηλές νότες που κανείς δεν το περίμενε. Οι κριτές έμειναν έκπληκτοι λέγοντας ότι η ερμηνεία της υπερβαίνει το 40.

Μία από τις εκπλήξεις στην αποψινή βραδιά.