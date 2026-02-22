Μάγδα Τσέγκου: Τις τοξικές καταστάσεις τις έπαιρνα μέσα μου, τις κουβαλούσα σπίτι μου, απέκτησα αυτοάνοσο από αυτό

Για τον τρόπο με τον οποίο… επιβίωσε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη αλλά και στο πως διαχειριζόταν τις τοξικές καταστάσεις μίλησε η Μάγδα Τσέγκου.

Η γνωστή δημοσιογράφος του OPEN έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Εδώ Tv» το απόγευμα της Κυριακής (22.02.2026). Μεταξύ άλλων, η Μάγδα Τσέγκου αναφέρθηκε στον δύσκολο ανδροκρατούμενο χώρο της ενημέρωσης.

«Σε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας μου στην πρωινή ζώνη δεν κρύβω ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, περίπου δυο χρόνια, ήμουν η μοναδική γυναίκα τότε με τον Γιώργο Αυτιά», είπε αρχικά.

«Διότι στις άλλες εκπομπές της πρωινής ζώνης δεν υπήρχε γυναίκα. Δυστυχώς έπρεπε να αποδείξω διπλά και τριπλά ότι, εκτός από ένα συμπαθητικό κορίτσι, ήμουν και μια ικανή κοπέλα για να μπορέσω να αντέξω σε ένα ανδροκρατούμενο, ξεκάθαρα, περιβάλλον», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Όταν ήμουν πιο μικρή, τις τοξικές καταστάσεις τις έπαιρνα μέσα μου. Τις κουβαλούσα σπίτι μου, απέκτησα αυτοάνοσο από αυτό.

Τώρα πια, μεγαλώνοντας, δεν ασχολούμαι καθόλου. Από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο αυτί βγαίνουν», εξομολογήθηκε η Μάγδα Τσέγκου.

«Όταν ήμασταν με τον Γιώργο Αυτιά στην πρωινή ζώνη, πολλοί πίστευαν ότι φεύγοντας από αυτή την εκπομπή θα έκανα κάτι αντίστοιχο μόνη μου.

Ούτε το είχα σκεφτεί ποτέ, ούτε είμαι τέτοιος άνθρωπος που να ‘χω μια συνεργασία τέτοια και να σκεφτώ ότι θα πάρω εγώ τη θέση του Γιώργου ή του κάθε Γιώργου. Δεν λειτουργώ έτσι», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μάγδα Τσέγκου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή του OPEN.