Μαίρη Συνατσάκη: Ήμουν συγκαταβατική στην τηλεόραση, γελούσα με αστεία που δεν κάθονταν καλά μέσα μου

Για την τηλεοπτική της απουσία αλλά και για στιγμές της στη μικρή οθόνη, που δεν θα επαναλάμβανε σήμερα, μίλησε η Μαίρη Συνατσάκη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, το μεσημέρι της Κυριακής (01-03-2026), στον Alpha.

“Δεν έχω αφήσει οριστικά πίσω την τηλεόραση. Είναι σαν να μου λες αν θα ξαναπάω στο πατρικό μου. Μπορεί εκεί να υπάρχει κάτι στο οποίο θα επιστρέφω, πάντα το ‘χω στο νου μου. Αν προκύψει” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Μαίρη Συνατσάκη.

“Ήμουν αρκετά συγκαταβατική στην τηλεόραση. Γελούσα με ένα αστείο που δεν καθόταν καλά μέσα μου. Η Μαίρη του σήμερα, όμως, θα ‘λεγε “μισό λεπτό, τι λέμε τώρα; Με τι γελάμε; Τι είναι αυτό που κάνουμε;”. Και ‘χω συμμετάσχει σ’ αυτό”.

“Θυμάμαι πως ήταν ένα απόσπασμα, όταν ήμασταν στο Πρωινό με τον Γιώργο και τη Φαίη και ήμασταν “οι νέοι της παρέας” με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, κάναμε κάποιες έξτρα, πιο δύσκολες, ερωτησούλες στους καλεσμένους. Λίγο πιο πικάντικες. Κάπως είχε τεθεί, λοιπόν, το ερώτημα σε έναν ηθοποιό αν είχε χτυπήσει ποτέ γυναίκα. Που αυτό δεν πρέπει καν να το ρωτήσουμε, αλλά εμείς το ‘χαμε ρωτήσει τότε και κάπως το ‘χαμε γελάσει κιόλας.

Κοιτάζω αυτό το απόσπασμα, σκέφτομαι πως ήμουν εκεί και συμμετείχα σ’ αυτό, δεν θα το ξανάκανα αυτό, ας πούμε, ποτέ των ποτών” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαίρη Συνατσάκη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.