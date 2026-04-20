Μαρία Μπεκατώρου: Δεν το πιστεύω, ξεκινάω νέα καριέρα

Στο φινάλε που κρίθηκε στο νήμα, η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη νίκη των παικτών στο «The Chase» στο επεισόδιο του διαγωνισμού γνώσεων του MEGA τη Δευτέρα (20.04.2026).

Στο νέο επεισόδιο του «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου, οι παίκτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το «Γεράκι» σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Παρά τα λάθη και την ένταση που κυριάρχησε στο δεύτερο μέρος, η ομάδα κατάφερε να κρατήσει τη συγκέντρωσή της και να πάρει τη νίκη στο παρά πέντε, εξασφαλίζοντας το ποσό των 10.200 ευρώ.

Με τη λήξη του χρόνου και την οριστικοποίηση της νίκης, η παρουσιάστρια ξέσπασε σε ενθουσιασμό, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες και σχολιάζοντας με χιούμορ την αναμέτρηση.

«Μπράβο σας βρε παιδιά! Δεν το πιστεύω! Ξεκινάω νέα καριέρα! Συγχαρητήρια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να σας πω κάτι λίγο εδώ πέρα, στο δεύτερο μέρος κάπως… με απογοητεύσατε; Δηλαδή εννοώ… με στρεσάρατε! Γιατί ήταν πάρα πολύ οριακά, Το 11 ήταν ή το 12; Δεν ξέρω… Το 11».

«Μπράβο σας. Σε καλή μεριά. Σας άξιζε, ήσασταν υπέροχοι, ήσασταν η πιο ζεν ομάδα που έχει παίξει ποτέ στο Chase και φεύγετε με 10.200 ευρώ! Γεράκι; Κοίταξε, αν χρειαστείς κάτι μπορώ να σου πω».

 

«Τώρα αύριο, νιώθω ότι αύριο θα έχεις μια λίγο δύσκολη μέρα…», είπε η Μαρία Μπεκατώρου.

