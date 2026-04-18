Μάρω Κοντού: Όταν έμαθε η γιαγιά μου για το θέατρο είπε ότι είμαι «ένα που@@@@κι»

Άκρως αποκαλυπτική ήταν η Μάρω Κοντού στη Νίκη Λυμπεράκη, το βράδυ του Σαββάτου (18.04.2026), κάνοντας το ωραιότερο ποδαρικό στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» του Μεγάλου Καναλιού.

Πραγματοποιώντας, λοιπόν, μια αναδρομή σε τρυφερές στιγμές της προσωπικής και της επαγγελματικής της διαδρομής, η Μάρω Κοντού θυμήθηκε συνομιλώντας με τη Νίκη Λυμπεράκη την αντίδραση που είχε η οικογένειά της, όταν άρχισε να ακολουθεί τα καλλιτεχνικά μονοπάτια.

Ειδικότερα, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια εξομολογήθηκε αρχικά πως «το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μία σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό».

«Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μία υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε ”ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου και πήγα έδωσα και ‘γω εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και ‘γω μέσα».

«Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα που@@@@κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το ‘φερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια», συμπλήρωσε, επίσης, η Μάρω Κοντού στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο MEGA.

“Δηλαδή να είμαι πολύ σοβαρή, να μην χαμογελάω, να μην χαιρετάω, να είμαι απόλυτη. Για να μην πουν αυτό που είπε η γιαγιά μου…”.