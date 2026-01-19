MasterChef: Η ιστορία ζωής 23χρονου που συγκίνησε τους κριτές – «Ήμουν μόνος μου, ασυνόδευτος»

Το MasterChef έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (18-01-2026) μέσα από τη συχνότητα του Star, με τους τρεις κριτές να καλωσορίζουν τους διαγωνιζόμενους. Στο πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε η προσπάθεια του 23χρονου Μοχάμεντ από την Αίγυπτο, ο οποίος συγκίνησε με την ιστορία της ζωής του αλλά δεν έπεισε με το πιάτο που ετοίμασε.

Ο νεαρός μάγειρας μοιράστηκε με τους τρεις σεφ και κριτές του MasterChef ορισμένα από τα όσα βίωσε μέχρι να κατορθώσει να βρεθεί μπροστά τους. «Ήρθα στην Ελλάδα 14 ετών και τώρα είμαι 23. Ταξίδεψα, όπως και άλλα πολλά παιδιά, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Ήμουν μόνος μου, για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον. Ήμουν μόνος μου, ασυνόδευτος».

«Ήρθα στην Κρήτη και ήμουν τυχερός γιατί μπήκα σε δομή. Τους ζήτησα να μπω σε σχολείο ώστε να μορφωθώ, έμαθα τα ελληνικά και έχω τελειώσει Γενικό Λύκειο. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 12 ετών και την μητέρα μου την έχασα μέσα στα χρόνια που πέρασαν. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, ειδικά όταν μπαίνεις σε μια κουλτούρα καινούργια».

«Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί δεν μιλούσα ελληνικά οπότε έπρεπε να δουλέψω σε δουλειές σαν οικοδόμος και σαν λαντζέρης. Μέχρι που αγάπησα τη μαγειρική και αποφάσισα να μπω σε κουζίνα για να δουλέψω.

Εξακολουθώ να ‘μαι μόνος αλλά με αγκάλιασε μια οικογένεια από την Κρήτη και με φιλοξένησαν από το 2019 μέχρι και τώρα έχουμε επικοινωνία, είμαστε μια οικογένεια» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο 23χρονος Μοχάμεντ από την Αίγυπτο στον Σωτήρη Κοντιζά, τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Για την ιστορία του MasterChef, ωστόσο, ο νεαρός διαγωνιζόμενος δεν κατόρθωσε να συγκινήσει τους τρεις κριτές με την μαγειρική του προσπάθεια με αποτέλεσμα να μην συνεχίσει στον διαγωνισμό.

Η δομή του φετινού MasterChef

Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας. Οι τρεις chef κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα βρίσκονται στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ.

Η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.