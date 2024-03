Μεγάλες πρεμιέρες τον Μάρτιο στο Cinobo – Όλες οι ταινίες και οι σειρές

Το Nimic του Γιώργου Λάνθιμου, δύο ολοκαίνουργιες σειρές, το πολυαγαπημένο Αλάνι, οι φαντασμαγορικοί Χωρικοί, και ένας ακόμα Γούντι Άλεν έρχονται αυτόν τον μήνα στο Cinobo.

Τέσσερις αποκλειστικές πρεμιέρες έρχονται αυτό τον μήνα στο Cinobo. Το Μεγάλο Βραβείο Επιτροπής του Σάντανς το 2023, Το Αλάνι της Σάρλοτ Ρέγκαν, που αγαπήθηκε πολύ στις αίθουσες.

Οι Χωρικοί, το ζωγραφισμένο στο χέρι καλλιτεχνικό υπερθέαμα από το σκηνοθετικό δίδυμο που μας έφερε το Loving Vincent. Το Φινλανδικό Αχ, Κορίτσια!, για τρεις θυελλώδεις Παρασκευές στη ζωή κοριτσιών που βρίσκονται στην αιχμή της ενηλικίωσης, και το Καϊμάκι: Χωρίς Αναστολές του βραβευμένου με Χρυσό Λιοντάρι Μίλτσο Μαντσέφσκι.

Από σειρές, το This is Going to Hurt του Βρετανού κωμικού Άνταμ Κέι είναι ένα πολύ διαφορετικό ιατρικό δράμα με τον πάντα γοητευτικό Μπεν Γουίσοου.

Στην πλατφόρμα, έρχεται επίσης η γαλλική σειρά ανθολογίας The Collapse, που εξετάζει μία κοινωνία στην οποία τα βασικά αγαθά γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα.

Στο πρόγραμμα του μήνα ξεχωρίζουν επίσης η πιο πρόσφατη συνεργασία των Ευθύμη Φιλίππου και Γιώργου Λάνθιμου, στο Nimic, το αγαπημένο των millenials Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο, Το Δέντρο και η Κούνια με πρωταγωνιστή τον Ηλία Λογοθέτη και το απενοχοποιημένο horror X με τις Μία Γκοθ και Τζένα Ορτέγα.

Οι σειρές στο Cinobo

This is Going to Hurt

Λούσι Φόρμπς, Τομ Κίνγκσλι

Ξεκαρδιστική, τρομακτική και σπαρακτική σε ίσες δόσεις, η βασισμένη στα απομνημονεύματα του Άνταμ Κέι αγγλική σειρά για το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας του δεν είναι το ιατρικό δράμα που έχεις συνηθίσει.

Από τις 4 Μαρτίου στο Cinobo.

The Collapse (L’Effondrement)

Ζερεμί Μπερνάρ, Γκιγιόμ Ντεζαρντέν, Μπαστιάν Ουγκετό

Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Όχι με κρότο ή με λυγμό. Αλλά με το τέλος των βασικών μας πόρων. Όχι μακριά από μια σημερινή κοινωνία όπου τα βασικά αγαθά γίνονται όλο και πιο δυσπρόσιτα, η γαλλική σειρά ανθολογίας κοιτά την κατάρρευση μέσα από το βλέμμα διαφορετικών ανθρώπων. Κάθε επεισόδιο, μια περιπέτεια.

Από τις 4 Μαρτίου στο Cinobo.

Cinobo πρεμιέρες

Καϊμάκι: Χωρίς Αναστολές (Kaymak)

Μίλτσο Μαντσέφσκι

Ο Μίλτσο Μαντσέφσκι, σκηνοθέτης του βραβευμένου με Χρυσό Λιοντάρι και υποψήφιου για Όσκαρ «Πριν τη Βροχή» εξερευνά την αιώνια φύση της αγάπης μέσα από μια ασεβή, αντισυμβατική και οδυνηρή ερωτική ιστορία στη Βόρεια Μακεδονία.

Στις 5 Μαρτίου στο Cinobo

Οι Χωρικοί (Peasants)

Ντορότα Κομπιέλα, Χιου Γουέλτσμαν

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του «Loving Vincent» και τις υποψηφιότητες για Όσκαρ, BAFTA και Χρυσή Σφαίρα, το ίδιο σκηνοθετικό δίδυμο επιστρέφει με ένα ακόμα εικαστικά μεγαλεπίβολο φιλμ κινουμένων σχεδίων.

Στις 12 Μαρτίου στο Cinobo

Αχ, Κορίτσια! (Tytöt Tytöt Tytöt)

Άλι Χααπάσαλο

Τρεις θυελλώδεις Παρασκευές. Τρία κορίτσια στην αιχμή της ενηλικίωσης. Τρεις ζωές που δε θα είναι ποτέ ξανά ίδιες. Μια ιστορία ενηλικίωσης όπου κάθε στιγμή είναι τόσο έντονη, που το παραμικρό θραύσμα μπορεί και να περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύμπαν.

Στις 19 Μαρτίου στο Cinobo

Το Αλάνι (Scrapper)

Σάρλοτ Ρέγκαν

Η επόμενη σχέση πατέρα-κόρης που θα συγκινήσει μετά το «Aftersun», έρχεται με εφόδιο το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Sundance, την αύρα του σταρ που φέρνει πλέον ο Χάρις Ντίκινσον και την ανεξάντλητη ενέργεια της Λόλα Κάμπελ στο ρόλο μιας 12χρονης που φαίνεται να μην έχει ανάγκη τους ενήλικες.

Στις 26 Μαρτίου στο Cinobo

New in Cinobo

Nimic

Γιώργος Λάνθιμος

Στα διαλείμματα της οσκαρικής καμπάνιας της «Ευνοούμενης», προέκυψε ένας δεκάλεπτος εφιάλτης δια χειρός Λάνθιμου και Φιλίππου, μια σπαζοκεφαλιά με θέμα τη ρουτίνα και πως αυτή μπορεί να περιπλέξει την πραγματικότητα και τη φαντασία. Do you have the time?

Από 1 Μαρτίου στο Cinobo

Καλή Τύχη Λίο Γκράντε (Good Luck Leo Grande)

Σόφι Χάιντ

Μια απελευθερωτική εξερεύνηση στερεοτύπων και όσων μας κρατάνε πίσω, σε μια ώριμη, συγκινητική και αστεία ρομαντική κομεντί γεμάτη χιούμορ, ευαισθησία και πολύ σεξ. Με την σπουδαία Έμμα Τόμσον.

Στις 8 Μαρτίου στο Cinobo

Υπόθεση Κολλίνι (The Collini Case)

Μάρκο Κρόιζπαϊντερ

Εμπνευσμένο από μια πολύκροτη πραγματική υπόθεση και βασισμένο στο ομότιτλο διεθνές μπεστ-σέλερ, το δικαστικό θρίλερ του Γερμανού Μάρκο Κρόιτσπάϊντνερ συνδυάζει το σασπένς με την ιστορική καταγγελία για ένα από τα μεγαλύτερα νομικά σκάνδαλα στη χώρα του.

Στις 14 Μαρτίου στο Cinobo

Το Δέντρο και η Κούνια

Μαρία Ντούζα

Υποψήφια για Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη και Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου στα Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφους, η ταινία της Μαρίας Ντούζα είναι ένα τρυφερό και συγκινητικό οικογενειακό δράμα για τη μετάνοια, την αποδοχή και την αγάπη.

Στις 15 Μαρτίου στο Cinobo

O Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο

Γιοακίμ Τρίερ

Μια από τις πιο αγαπητές ταινίες των τελευταίων χρόνων, το κωμικό δράμα (με γενναίες δόσεις ρομάντσου, τραγωδίας και υπαρξιακής απόγνωσης) του Γιοακίμ Τρίερ βραβεύεται στις Κάννες για τη Ρενάτε Ράινβσε, φτάνει μέχρι τα Όσκαρ, και στοχάζεται πάνω σε σύγχρονα αδιέξοδα.

Στις 21 Μαρτίου στο Cinobo

X

Τι Γουέστ

Σεξ. Τρόμος. Και η βαθιά, υπαρξιακή δίνη των γηρατειών. Ο Τάι Γουέστ τα έβαλε όλα στο μπλέντερ σε αυτό το απολαυστικό παιχνίδι με τους κινηματογραφικούς κώδικες, γεφυρώνοντας τα παλιομοδίτικα θρίλερ με το exploitation. Με την Μία Γκοθ σε μια σπουδαία ερμηνεία και την Τζένα Ορτέγα πριν το Wednesday.

Στις 22 Μαρτίου στο Cinobo

Η Μπαλάντα της Λευκής Αγελάδας (Ballad of the White Cow)

Μπεχτάς Σαναεχά, Μαριάμ Μογκαντάμ

Μια συντριπτικά επίκαιρη ταινία για τη δύναμη του ατόμου ενάντια στις αποχρώσεις της εξουσίας, μια επιδέξια, συναισθηματική μελέτη για τους άρρηκτους ανθρώπινους δεσμούς που διασχίζουν το χρόνο και το χώρο. Διαγωνιστικό στο φεστιβάλ Βερολίνου.

Στις 28 Μαρτίου στο Cinobo

Παράλογος Άνθρωπος (Irrational Man)

Γούντι Άλεν

Σε μια από τις πιο επιτυχημένα ανάλαφρες στιγμές της φιλμογραφίας του, ο Γούντι Άλεν αναμειγνύει επιδέξια τα υπαρξιακά του άγχη και την αγάπη του για τον Ντοστογιέφσκι με την κωμωδία και την ειρωνικά κυνική κοσμοθεωρία του, με τη συνδρομή του ιδανικού καστ των Χοακίν Φίνιξ και Έμα Στόουν.

Στις 29 Μαρτίου στο Cinobo