Το πρώτο online φεστιβάλ κινηματογράφου My Meta Stories είναι στο Cinobo! Είκοσι ταινίες Ευρωπαίων δημιουργών θα προβάλλονται online από τις 6 έως τις 29 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του νέου φεστιβάλ που παρουσιάζει η Unifrance.

Οι είκοσι νέες και ακυκλοφόρητες στην Ελλάδα ταινίες Α’ προβολής -επτά μεγάλου και δεκατρείς μικρού μήκους- θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Cinobo έως τις 29 Οκτωβρίου 2023, με ελληνικούς, αγγλικούς και γαλλικούς υπότιτλους.

Πώς θα έχει κανείς πρόσβαση στο φεστιβάλ; Οι συνδρομητές της streaming πλατφόρμας Cinobo θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, μαζί με τις εκατοντάδες ταινίες από όλο τον κόσμο, που βρίσκονται ήδη και προστίθενται καθημερινά στο Cinobo. Ενώ οι 20 ταινίες του φεστιβάλ My Meta Stories θα είναι προσβάσιμες σε όλους στη συνολική τιμή των 5,99€ με την αγορά ενός festival pass που είναι ήδη διαθέσιμο στο cinobo.com/page/my-meta- stories-festival.

Οι 7 μεγάλου και 13 μικρού μήκους ταινίες του My Meta Stories είναι χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες: Μεγάλου μήκους, Μικρού μήκους live action και Μικρού μήκους animation.

Οι ταινίες του My Meta Stories

Μεγάλου μήκους

Εύθραυστες Ισορροπίες (Hard Shell, Soft Shell)

Συγκινητική rom com, τρυφερό πορτρέτο ενός νεαρού απόκληρου που με την υποστήριξη των παιδικών του φίλων καταφέρνει να αποδεχτεί και να ξεπεράσει την ευθραυστότητά του.

Λιμπερτάδ Σημαίνει Ελευθερία (Libertad)

Η εφηβική καλοκαιρινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών, μια τρυφερή απεικόνιση του περάσματος στην ενηλικίωση και μια εύστοχη εξέταση του κοινωνικού ντετερμινισμού.

Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο (Luxembourg, Luxembourg)

Road movie με δύο αδέρφια τόσο διαφορετικά μεταξύ τους όσο η μέρα με τη νύχτα, σε αυτήν τη γλυκόπικρη κωμωδία που κοιτάζει τον αντικατοπτρισμό της Ευρώπης.

Βλάκες από Κούνια (Mother Schmuckers)

Τρελή, προκλητική και ασεβής κωμωδία γεμάτη ανατρεπτικό χιούμορ. Ένα γρήγορο, δυνατό ντεμπούτο μεγάλου μήκους που ξεπερνά τα όρια του παραλογισμού.

Ροζ Φεγγάρι (Pink Moon)

Παραδόξως γεμάτη ζωή, η ταινία εξετάζει επιδέξια ζητήματα πένθους και σεβασμού της ελεύθερης βούλησης ενός ατόμου. Ένα πραγματικά ευαίσθητο φιλμ που θα ξεσηκώσει και θα εκπλήξει.

Η Βαρύτητα (The Gravity)

Μια συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία που αιχμαλωτίζει τους κοινωνικούς δεσμούς και την ενότητα μέσα σε ένα προάστιο που κατοικείται από χαρισματικούς χαρακτήρες.

Ο Πιο Ευτυχισμένος Άνθρωπος του Κόσμου (The Happiest Man in the World)

Μέσα από δύο ενδοσκοπικές ιστορίες, εξετάζονται σύγχρονες ουλές των Βαλκανικών Πολέμων, σε έναν προβληματισμό για την ανθρώπινη φύση, τη συγχώρεση και την ανασυγκρότηση.

Μικρού μήκους live action

Backflip

Η χιουμοριστική εξερεύνηση της διαδικασίας ενός avatar να μαθαίνει να κινείται, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τη συγχώνευση τεχνολογίας και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Κροκοδειλάκι (Cocodrilo)

Η συμφιλίωση μητέρας και γιου μέσω του video gaming. Χρησιμοποιώντας το μέσο ως πολιτιστική γέφυρα, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ρήξης η οποία οδήγησε σε μακροχρόνια σιωπή.

Pollux

Τρεις νεαροί ηθοποιοί στο χρονικό μιας εφηβικής περιπέτειας: ένα μείγμα κωμωδίας, αστυνομικής ιστορίας και κοινωνικού σχολιασμού.

Πρόταση Γάμου (Guy Proposes to his Girlfriend on a Mountain)

Γυρισμένο με κινητό τηλέφωνο ντοκιμαντέρ που αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται η προσωπική μας ζωή στην κάμερα. Σατιρική κωμωδία που θυμίζει Ρούμπεν Έστλουντ.

Στη Μάντρα (Scrap)

Μια φιλία που γεννήθηκε στους δρόμους και δοκιμάστηκε από τις κοινωνικές διακρίσεις. Συγκινητική, νηφάλια ιστορία που απογειώνουν οι ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών.

Οι Άντρες δεν Υπάρχουν πια (Virago)

Παραμύθι που συναντά το σκοτεινό χιούμορ. Η σκληρή πραγματικότητα των αγροτικών κοινοτήτων της Εσθονίας, όπου το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι 10 χρόνια μικρότερο από των γυναικών.

Με τη Θέλμα (With Thelma)

Χιουμοριστική απεικόνιση μιας αυτοσχέδιας οικογένειας που αποτελείται από δύο θείους και την ανιψιά τους. Διασκεδαστική ματιά στις προσαρμογές που συνεπάγεται η φροντίδα ενός παιδιού.

Μικρού μήκους animation

Κέβιν ο Καουμπόης (Cowboy Kevin)

Άτακτη και ποιητική απεικόνιση ενός καουμπόι που γοητεύεται από ένα μυστηριώδες πλάσμα. Απογοήτευση, λύπη: πώς θα διαχειριστεί τα συναισθήματά του;

Ιστορίες από το Πολυσύμπαν (Tales from the Multiverse)

Διασκεδαστική άποψη για τη γέννηση της ανθρωπότητας, με τρεις αλληλένδετες ιστορίες που βυθίζουν το κοινό σε εναλλακτικές πραγματικότητες και τις συνέπειες που πηγάζουν από αυτές.

Θέλω ο Πλούτωνας να Γίνει Πλανήτης Ξανά (I Want Pluto to Be a Planet Again)

Αποφασιστικά πανκ animation. Υπερκατανάλωση, περιβάλλον και επαυξημένη πραγματικότητα: τρία θέματα που τίθενται υπό αμφισβήτηση σε ένα αστείο και τρομακτικό παραμύθι επιστημονικής φαντασίας.

Άδοξες Σχέσεις (Inglorious Liaisons)

Η ανακάλυψη της ομοφυλοφιλίας κατά την εφηβεία εξετάζεται με μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το stop-motion με μοναδική αισθητική και πρωτότυπη σκηνοθεσία.

Λεφτά και Ευτυχία (Money and Happiness)

Σε έναν δυστοπικό κόσμο πλαστελίνης, μια διεγερτική και καθολική απεικόνιση της αποξένωσης και της τυποποίησης των εργαζομένων στο όνομα της κατανάλωσης και της ανάπτυξης.

Κοτόπουλα Σχεδόν, τα Τρως στο Λεπτόν (Chicken of the Dead)

Καυστική κωμωδία για τις πρακτικές της βιομηχανίας τροφίμων και το αμφισβητήσιμο marketing της, μια χαρούμενη και γεμάτη ανατροπές εξέγερση καταπιεσμένων λαών σε έναν όλο και πιο κυνικό κόσμο.