Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Η ακατάσχετη αιμορραγία της Ελένης κάνει τους γιατρούς να ανησυχούν

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» οι σχέσεις των ηρώων εξακολουθούν να δοκιμάζονται από μυστικά, παρεξηγήσεις και απρόσμενες αποκαλύψεις.

Κι όμως, η ανάγκη για συγχώρεση και ουσιαστική σύνδεση παραμένει ζωντανή. Γιατί ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, υπάρχει πάντα η ελπίδα για νέα αρχή. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν από τη Δευτέρα 9 έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 21:40, στη σειρά Μία νύχτα μόνο, στο MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αρετή και ο Οδυσσέας συναντιούνται στο νοσοκομείο, όπου έχει μεταφερθεί η Ελένη μετά το τροχαίο και δημιουργείται ένταση. Η παρουσία της Αλεξάνδρας αναστατώνει την Αρετή. Η Ελένη και ο Σταύρος μαθαίνουν για την εγκυμοσύνη της, με τον Σταύρο να διαλύεται ψυχολογικά και να νιώθει ενοχές. Η Ευθυμίου καταλήγει στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένη και οι υποψίες πέφτουν πάνω στον Οδυσσέα. Στο σπίτι της οικογένειας Νταγιάννου, η Μαρίκα προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση στη Μίνα.

Μία νύχτα μόνο: Δευτέρα 9 Μαρτίου

Επεισόδιο 49: Η ακατάσχετη αιμορραγία της Ελένης κάνει τους γιατρούς να ανησυχούν για την πορεία του χειρουργείου, με τον Χάρη και την Αρετή να βιώνουν τρομερή αγωνία. Η συνάντηση του Οδυσσέα και της Αρετής στο νοσοκομείο δημιουργεί ένταση και αμηχανία, ενώ η παρουσία της Αλεξάνδρας δείχνει να ενοχλεί την Αρετή. Ο Νταγιάννος ανακαλύπτει ότι λείπουν πάλι λεφτά από το χρηματοκιβώτιο, ενώ η Μίνα διώχνει τον Σάββα όταν μαθαίνει ότι ψάχνει πληροφορίες για την απόπειρα εναντίον της. Κι ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να ανακαλύψει μόνη της τι συμβαίνει στο σπίτι, η Άσπα μπαίνει σε υποψίες από μια επίσκεψη. Η Ελένη αδυνατεί να πιστέψει αυτό που της λέει ο γιατρός, ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή βρίσκονται αντιμέτωποι με μια περίεργη συγκυρία.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 10 Μαρτίου

Επεισόδιο 50: Ο Σταύρος είναι διαλυμένος και νιώθει ενοχές με την εγκυμοσύνη της Ελένης, ενώ εκείνη ζητάει από την αδερφή της μία χάρη. Η Κατερίνη βρίσκει αφορμή να πλησιάσει τον Οδυσσέα, μα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Όσο η Ευθυμίου πιέζει τον Ζαμπετάκο να την προσλάβει στην εταιρία του, η Ναταλία ανησυχεί, ότι ο Χαριτάκης κάτι υποψιάζεται. Η Φαίη προσεγγίζει τον Άλκη εκτός λέσχης, όμως φαίνεται ότι τα κίνητρά της δεν είναι ειλικρινή. Τη στιγμή που η Μαρίκα αποφασίζει να ερευνήσει το αυτοκίνητο που χτύπησε τη Μίνα, την ακούει κάποιος που δεν θέλει. Κι ενώ ο Οδυσσέας είναι απογοητευμένος και νιώθει ότι χάνει την Αρετή, εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με μια εικόνα στα επείγοντα του νοσοκομείου, που την αφήνει άναυδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 12 Μαρτίου

Επεισόδιο 51: Η Αρετή μένει έκπληκτη όταν φέρνουν την Ευθυμίου στο νοσοκομείο βαριά χτυπημένη, με τους δράστες της επίθεσης να αγνοούνται. Ο Σταύρος ζητά εξηγήσεις από τον Οδυσσέα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς όλες οι υποψίες έχουν πέσει πάνω του. Ο Πωλ, ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας, βρίσκεται μπροστά σε μία απρόσμενη αποκάλυψη, ενώ ο Νταγιάννος προσπαθεί μάταια να αποτρέψει τη Μαρίκα από το να εμπλακεί στην υπόθεση του ατυχήματος της Μίνας. Τέλος, ο Οδυσσέας οργανώνει μία μυστική σύσκεψη κρυφά από τον Σταύρο, ενώ η σχέση του με την Αρετή δοκιμάζεται έντονα για ακόμα μία φορά.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ