Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κάνει τον Οδυσσέα να ξεχάσει την Αρετή

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», κρυφές κινήσεις, απρόσμενες συναντήσεις και αποκαλύψεις για το παρελθόν ανοίγουν νέους κύκλους έντασης και καχυποψίας. Νέες συμμαχίες γεννιούνται, ενώ άλλες καταρρέουν, καθώς οι ήρωες αναγκάζονται να επαναπροσδιορίσουν τις επιλογές και τα συναισθήματά τους. Από τη Δευτέρα 27 έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 21:40.

Ο Οδυσσέας μαθαίνει ότι έχει αδελφό και βλέπει, για ακόμα μία φορά, τη ζωή του να ανατρέπεται. Κι αυτό δεν είναι καν το μόνο μυστικό που του αποκαλύπτεται. Η Αρετή λιποθυμά στα χέρια του Οδυσσέα, όταν πηγαίνει να της ζητήσει εξηγήσεις. Η Αλεξάνδρα δεν αφήνει καμία ευκαιρία και στιγμή αναξιοποίητη. Στέκεται δίπλα στον ευάλωτο Οδυσσέα, θέλοντας να τον κάνει -με κάθε τρόπο- να ξεχάσει την Αρετή. Η Κατερίνη εισάγεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μετά τη συνάντησή της με την Εύα και δίνει μάχη για τη ζωή της. Ο Σάββας παίρνει το πολυπόθητο διαζύγιο από την Άσπα και ονειρεύεται την καινούρια ζωή του με τη Μίνα. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο.

Μία νύχτα μόνο: Δευτέρα 27 Απριλίου

Επεισόδιο 70: Η Αλεξάνδρα προσπαθεί με κάθε τρόπο, να κάνει τον Οδυσσέα να ξεχάσει την Αρετή, στήνοντας ύπουλα παιχνίδια. Ο Σάββας πιέζει την Άσπα να του δώσει διαζύγιο χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που αναφέρεται στο παρελθόν της και οι ισορροπίες αλλάζουν επικίνδυνα. Ο Νικήτας κάνει μια πρόταση στη Μίνα, που τη βάζει σε σοβαρές σκέψεις. Ο Μάξιμος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα όσα έμαθε για τον συνέταιρο της Triton – Οικοδομικής και αποφασίζει να το ψάξει μόνος του. Κι ενώ η Αρετή δέχεται μια επίσκεψη που δεν περίμενε, η Κατερίνη πηγαίνει ξανά στο σπίτι της Εύας, για να βρεθεί μπροστά σε μία αποκάλυψη, που δεν είχε υπολογίσει.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 28 Απριλίου

Επεισόδιο 71: Ο Οδυσσέας πηγαίνει να ζητήσει εξηγήσεις από την Αρετή, για όσα την άκουσε να λέει η Αλεξάνδρα και η Αρετή λιποθυμά στα χέρια του. Η επίσκεψη της Κατερίνης στην Εύα και η ταραχή που βιώνει έχουν ολέθριες συνέπειες για την υγεία της, με αποτέλεσμα την εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Ο Σάββας παίρνει επιτέλους το πολυπόθητο διαζύγιο και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την καινούργια του ζωή με τη Μίνα, το ίδιο κι ο Άλκης που ετοιμάζεται να φύγει με τη Φαίη και τα λεφτά. Τους περιμένουν όμως εκπλήξεις και τους δυο. Ο Οδυσσέας παράλληλα με τα νέα για τη μητέρα του, μαθαίνει και για την υιοθεσία του Σταύρου, ενώ η γνωριμία του με έναν νεαρό άντρα, θα του αποκαλύψει κάτι, που θα τον αφήσει άφωνο.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 30 Απριλίου

Επεισόδιο 72: Ο Οδυσσέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ανατροπή της ζωής του, όταν μαθαίνει πως έχει έναν άγνωστο αδελφό. Η κρυφή ζωή του πατέρα του αποκαλύπτεται την ίδια ώρα που η Κατερίνη δίνει μάχη για τη ζωή της και οι γιατροί θέτουν επιτακτικά το ενδεχόμενο μεταφοράς της στο εξωτερικό. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα στέκεται δίπλα στον Οδυσσέα, σε μια στιγμή που εκείνος είναι πιο ευάλωτος από ποτέ, πιέζοντάς τον διακριτικά να της δώσει χώρο στη ζωή του. Ο Σταύρος και η Αρετή συναντούν κρυφά τον Νταγιάννο για τον διαγωνισμό των πέντε Δήμων, προσπαθώντας να ελέγξουν τις ισορροπίες, πριν καταρρεύσουν. Όμως, η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Οδυσσέα στη σύσκεψη, τινάζει τα πάντα στον αέρα και φέρνει προδοσίες στο φως.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ