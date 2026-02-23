Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Ο γάμος του Οδυσσέα με την Αρετή τινάζεται στον αέρα

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο» που θα παίξει την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:40, στο MEGA.

Ο γάμος του Οδυσσέα με την Αρετή τινάζεται στον αέρα και όλοι προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Ο Οδυσσέας αμφισβητείται από την μητέρα του και τον Σταύρο, αλλά κυρίως από την Αρετή που συνδυάζει τις συκοφαντίες με τη νύχτα μαζί του στο ξενοδοχείο. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Μία νύχτα μόνο, στο MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 44: Ο γάμος του Οδυσσέα με την Αρετή τινάζεται στον αέρα και όλοι προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Ο Οδυσσέας αμφισβητείται από την μητέρα του και τον Σταύρο, αλλά κυρίως από την Αρετή που συνδυάζει τις συκοφαντίες με τη νύχτα μαζί του στο ξενοδοχείο. Η Ελένη σοκαρισμένη που ο Σταύρος φεύγει με την Αρετή ξανακυλά στο αλκοόλ και ο Χάρης προσπαθεί να την συνεφέρει. Το ατύχημα της Μίνας κάνει τον Σάββα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του, ενώ στη Μίνα γεννιούνται υποψίες, ότι κάποιος θέλει το κακό σε εκείνη και στο αγέννητο παιδί της.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 45: Ο Οδυσσέας προσπαθεί μάταια να πείσει την Αρετή για την αθωότητα του, ενώ ολόκληρη η ERGAN είναι μουδιασμένη από τα γεγονότα. Ο Σάββας έρχεται στα χέρια με τον Νταγιάννο κατηγορώντας τον για την επίθεση που δέχτηκε η Μίνα και η Μαρίκα σοκάρεται από αυτά που ακούει. Ο Χάρης με την Ελένη σε μία συζήτηση με την Αρετή προσπαθούν να καταλάβουν τη στάση της απέναντι στον Οδυσσέα, καθώς τους φαίνεται περίεργο που πίστεψε την Ευθυμίου και όχι αυτόν. Τέλος, η Κατερίνη επισκέπτεται την Αρετή, για να της εκφράσει όσα νιώθει για αυτήν.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ