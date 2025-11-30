Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση στην Αρετή να φέρει το παιδί στο κτήμα

Κανείς δεν μένει αλώβητος, όταν τα πάθη, οι ενοχές και οι φιλοδοξίες πυροδοτούν συγκρούσεις που συνθλίβουν κάθε ισορροπία. Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίού έως την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στις 21:00.

Η Αρετή ευχαριστεί τον Οδυσσέα που τη βοήθησε να βρει τον Πετράκη, ενώ ο Σταύρος ακούει με έκπληξη την πρόταση μιας αντίπαλης εταιρείας που αφορά στο πρόσωπο της Αρετής. Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων του Μία νύχτα μόνο που θα μεταδοθούν τις επόμενες ημέρες μέσα από το MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 17: Η Αρετή ευχαριστεί τον Οδυσσέα που τη βοήθησε να βρει τον Πετράκη, ενώ ο Σταύρος ακούει με έκπληξη την πρόταση μιας αντίπαλης εταιρείας που αφορά στο πρόσωπο της Αρετής. Η επίσκεψη του εκπρόσωπου του συλλέκτη στην γκαλερί αναστατώνει τον Πωλ και την Αννέζα όσο η Μιρέλλα βρίσκει τρόπο να μπει μέσα στην ERGAN, κάτι που φέρνει την σχέση της με την Ελένη στα άκρα. Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση στην Αρετή να φέρει το παιδί στο κτήμα, για να δει από κοντά τα άλογα, ενώ η αντίδραση του Πετράκη όταν τους βλέπει να περνάνε όμορφα μαζί, προβληματίζει και τους δυο.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 18: Η αναπάντεχη αντίδραση του Πετράκη ταράζει την Αρετή και γίνεται η σπίθα που θα την οδηγήσει να απορρίψει την πρόταση του Οδυσσέα. Αντίθετα, ο Σταύρος δεν χάνει ευκαιρία να βρίσκεται στο πλευρό της, δείχνοντας αποφασισμένος να κατακτήσει τη θέση που επιθυμεί στην καρδιά της. Η αντιπαράθεση μεταξύ Σταύρου και Οδυσσέα για το «μήλο της Έριδος» φουντώνει και οι ισορροπίες κρέμονται σε μια λεπτή κλωστή.

Παράλληλα, ο Σάββας βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο σκληρή προειδοποίηση του πατέρα του, ότι αν δεν σταθεί στο πλευρό της Άσπας ως σύζυγος και στήριγμα, θα χάσει τα πάντα και θα βρεθεί κυριολεκτικά στον δρόμο. Την ίδια στιγμή, ο Άλκης εξακολουθεί να καλύπτει τον γαμπρό του, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση προς όφελός του. Από την άλλη, ο Οδυσσέας αρνείται να παραδοθεί∙ είναι αποφασισμένος να πολεμήσει για τον έρωτά του μέχρι τέλους. Ένα τυχαίο γεγονός, όμως, θα ανατρέψει τα πάντα και θα τον κάνει να νιώσει, πως χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEG