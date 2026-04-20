Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Ο Οδυσσέας ζητά από την Αρετή να επιστρέψει στην ERGAN

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» που θα προβληθούν από την Τρίτη 21 έως και την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21:40.

Ο Οδυσσέας ζητά επιτακτικά από την Αρετή να αποχωρήσει από τη συνεργασία της με τον Νταγιάννο και να επιστρέψει στην ERGAN, προκειμένου να σωθεί το κύρος της εταιρείας. Τέλος, η απόφαση του Οδυσσέα να στείλει εξώδικο στους εταίρους της ERGAN, τον φέρνει σε κόντρα με τον Σταύρο, που του ζητά εξηγήσεις για τις μονόπλευρες κινήσεις του. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Μία νύχτα μόνο, στο MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Επεισόδιο 67 – Ο Οδυσσέας ζητά επιτακτικά από την Αρετή να αποχωρήσει από τη συνεργασία της με τον Νταγιάννο και να επιστρέψει στην ERGAN, προκειμένου να σωθεί το κύρος της εταιρείας. Η Αννέζα αποφασίζει να πει κάποια πράγματα στον Σταύρο σχετικά με τις αλήθειες που ψάχνει. Η Κατερίνη παίρνει μία πληροφορία για την Εύα που την ταράζει, γεμίζοντάς την με απορίες και ο Νταγιάννος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι εργασίες στο εμπορικό κέντρο. Τέλος, η απόφαση του Οδυσσέα να στείλει εξώδικο στους εταίρους της ERGAN, τον φέρνει σε κόντρα με τον Σταύρο, που του ζητά εξηγήσεις για τις μονόπλευρες κινήσεις του.

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Επεισόδιο 68 – Τα εξώδικα συνεχίζονται, το δημοσίευμα για την ERGAN ρίχνει λάδι στη φωτιά και ο Οδυσσέας είναι πεπεισμένος πως πίσω απ’ όλα κρύβεται η Αρετή. Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους, στρέφεται στον Μπακύρα, ζητώντας πληροφορίες για τους κρυφούς εταίρους της Triton. Την ίδια ώρα, ο Άλκης μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε μια επικίνδυνη ιστορία. Ο Σταύρος αρχίζει να αγγίζει τη σκληρή αλήθεια για την καταγωγή του, με την Αννέζα και την Κατερίνη να πανικοβάλλονται μήπως αποκαλυφθούν, όσα έκρυβαν τόσα χρόνια. Οι ισορροπίες απειλούνται επικίνδυνα. Η Αρετή καταρρέει σωματικά και ψυχικά. Η ένταση, η εξάντληση και μια αδιόρατη ανησυχία τη φέρνουν αντιμέτωπη με κάτι, που δεν είχε υπολογίσει.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Επεισόδιο 69 – Ο Οδυσσέας έχει βαλθεί να μάθει τον κρυφό συνέταιρο του Νταγιάννου στην Triton – Οικοδομική, ενώ ο Πωλ μένει άναυδος, όταν μαθαίνει ότι ο Σταύρος είναι υιοθετημένος. Η Μαργαρίτα φτάνει στο σπίτι της Κατερίνης και ζητά εξηγήσεις για τα μυστικά που της έκρυψαν και ο Σταύρος κατηγορεί τον Νταγιάννο για το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε εναντίον της ERGAN. Η Αρετή κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την απόλυτη ανατροπή στη ζωή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ