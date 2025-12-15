Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Αρετή και Οδυσσέας καυγαδίζουν και εκείνη απομακρύνεται από κοντά του

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», που θα προβληθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Η Αρετή εξοργίζεται με την πρωτοβουλία του Οδυσσέα να την παρακάμψει και να αγνοήσει την επιθυμία της, καβγαδίζουν και εκείνη απομακρύνεται από κοντά του. Το σπίτι του Νταγιάννου είναι ένα καζάνι που βράζει μετά την αποκάλυψη ότι ο Σάββας διατηρεί παράνομη εξωσυζυγική σχέση, με την Άσπα να βρίσκεται εκτός εαυτού.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 24: Η Αρετή εξοργίζεται με την πρωτοβουλία του Οδυσσέα να την παρακάμψει και να αγνοήσει την επιθυμία της, καβγαδίζουν και εκείνη απομακρύνεται από κοντά του. Ο Οδυσσέας δηλώνει στη μητέρα του ότι αγαπά την Αρετή και θα την παντρευτεί, κάτι που η Κατερίνη δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα και κάνει τα πάντα για να τον εμποδίσει. Το σπίτι του Νταγιάννου είναι ένα καζάνι που βράζει μετά την αποκάλυψη ότι ο Σάββας διατηρεί παράνομη εξωσυζυγική σχέση, με την Άσπα να βρίσκεται εκτός εαυτού. Ο Σάββας, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, και να εγκατασταθεί στη Μίνα. Η Ελένη κι ο Σταύρος εκπλήσσονται από την πρόσληψη της Μιρέλλας στην ERGAN από τον Πωλ, ενώ η Αρετή ειδοποιείται για την αρρώστια της θείας της και φεύγει εσπευσμένα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEG