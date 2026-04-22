Media

Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Η Αρετή κάνει τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την ανατροπή στη ζωή της

Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Η Αρετή κάνει τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την ανατροπή στη ζωή της
Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» που θα προβληθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21:40.

Ο Οδυσσέας έχει βαλθεί να μάθει τον κρυφό συνέταιρο του Νταγιάννου στην Triton – Οικοδομική, ενώ ο Πωλ μένει άναυδος, όταν μαθαίνει ότι ο Σταύρος είναι υιοθετημένος. Η Αρετή κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την απόλυτη ανατροπή στη ζωή της. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Μία νύχτα μόνο, στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Επεισόδιο 69 – Ο Οδυσσέας έχει βαλθεί να μάθει τον κρυφό συνέταιρο του Νταγιάννου στην Triton – Οικοδομική, ενώ ο Πωλ μένει άναυδος, όταν μαθαίνει ότι ο Σταύρος είναι υιοθετημένος. Η Μαργαρίτα φτάνει στο σπίτι της Κατερίνης και ζητά εξηγήσεις για τα μυστικά που της έκρυψαν και ο Σταύρος κατηγορεί τον Νταγιάννο για το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε εναντίον της ERGAN. Η Αρετή κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την απόλυτη ανατροπή στη ζωή της.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
285
253
122
93
79
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo