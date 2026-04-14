Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Η Αρετή πείθεται για την αθωότητα του Οδυσσέα και του ζητά συγγνώμη

Αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στις 21:40.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Μία νύχτα μόνο, στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο – Πέμπτη 16 Απριλίου

Επεισόδιο 65: Η απαλλαγή του Οδυσσέα από τις κατηγορίες λειτουργεί λυτρωτικά για τον ίδιο. Με το βίντεο της Ευθυμίου στα χέρια, συναντά την Αρετή, για να της δώσει επιτέλους τις αποδείξεις που του ζητούσε επίμονα. Ο Σταύρος μαθαίνει την αλήθεια για την καταγωγή του και σοκάρεται. Η Κατερίνη προσπαθεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την ερωμένη του άντρα της, αρνούμενη να αποκοπεί από το παρελθόν της.

Η Αρετή συγκλονισμένη από την αποκάλυψη της αθωότητας του Οδυσσέα, αποφασίζει να του ζητήσει συγγνώμη, ενώ η Αννέζα ακούει εμβρόντητη τον Σταύρο, να τη ρωτά ποια είναι η βιολογική του μητέρα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ