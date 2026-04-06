Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Η Αρετή συναντά τυχαία τον Οδυσσέα με την Αλεξάνδρα

Αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθεί τη Μεγάλη Τρίτη στις 22:50.

Μία νύχτα μόνο: Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026

Επεισόδιο 63 – Η αποφυλάκιση του Οδυσσέα φέρνει αισιοδοξία στην εταιρεία, κάνοντας τους πάντες να ελπίζουν ότι όλα θα ξαναμπούν στον σωστό δρόμο. Ο Οδυσσέας ενημερώνεται για την Triton-Οικοδομική και ψάχνει να βρει, ποιοι κρύβονται από πίσω, ενώ η Ελένη ανακαλύπτει την επίσκεψη του

Σταύρου στο διαγνωστικό κέντρο. Ο Σάββας, με την υποστήριξη της Μαρίκας, δηλώνει την παραίτηση του από την εταιρεία του Νταγιάννου και η Φαίη αποκαλύπτει στον Άλκη το μυστικό για το μεγάλο κόλπο. Η Αρετή, βγαίνοντας για ποτό με τον Σταύρο, έρχεται αντιμέτωπη με τον Οδυσσέα που έχει βγει με την Αλεξάνδρα, ενώ η Κατερίνη επισκέπτεται τον τάφο του άντρα της, όπου την περιμένει μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ