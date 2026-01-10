Μια νύχτα μόνο – spoiler: Αρετή και Οδυσσέας χωρίζουν

Νέες άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικό MyTV, οι περιπέτειες για την Αρετή και τον Οδυσσέα δεν έχουν τέλος, καθώς όπως θα δούμε στα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, ένα απρόσμενο γεγονός στέκεται αφορμή ώστε να δώσουν τέλος στη σχέση τους. Λίγο μετά, ο Σταύρος αποφασίζει να τη διεκδικήσει και της κάνει ερωτική εξομολόγηση…

Στα επόμενα επεισόδια, η σχέση της Αρετής και του Οδυσσέα θα περάσει ακόμα μία κρίση. Όμως, αυτή τη φορά, η αιτία είναι ιδιαίτερα σημαντική με αποτέλεσμα οι δυο τους να τσακώνονται πολύ άσχημα. Μάλιστα, όλοι στην εταιρεία αντιλαμβάνονται πως κάτι περίεργο συμβαίνει ανάμεσά τους. Λίγες μέρες αργότερα, δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν την ένταση και όσα έχουν συμβεί με αποτέλεσμα να δίνουν τέλος στη σχέση τους. Όσο κι αν τους πονάει αυτή η απόφασή, το χάσμα ανάμεσά τους μοιάζει αγεφύρωτο.

Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος μαθαίνει ότι ο ξάδερφός του ίδρυσε χωρίς να του πει τίποτα μια ανταγωνιστική εταιρεία. Ο θυμός του είναι άμεσος και ανεξέλεγκτος. Η συνάντηση των δύο αντρών λίγο αργότερα είναι εκρηκτική και φέρνει μια μεγάλη ρήξη ανάμεσά τους.

Μέσα στην ένταση, ο Οδυσσέας μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά και ξεκάθαρα: «Κυνηγάς την Αρετή» λέει, χωρίς να μασάει τα λόγια του.

Η αλήθεια αυτή πέφτει βαριά, αποκαλύπτοντας τη βαθύτερη αιτία της σύγκρουσης και σπρώχνοντας τη σχέση τους στα άκρα. Πράγματι, οι συνεχείς προστριβές που έχουν ξεκινούν ουσιαστικά από το γεγονός ότι είναι και οι δύο ερωτευμένοι με την ίδια γυναίκα. Όμως, όπως θα δούμε, μετά από αυτόν τον τσακωμό τους, ο Σταύρος είναι σε έξαλλη κατάσταση. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πηγαίνει στο γραφείο της Αρετής και της ζητά να βγουν έξω για να μιλήσουν για κάτι σημαντικό. Εκείνη αν και παραξενεύεται, τελικά δέχεται.

Σε αυτή τους τη συνάντηση ο Σταύρος παίζει το τελευταίο του χαρτί. Είναι αποφασισμένος να την κερδίσει και της κάνει ερωτική εξομολόγηση. Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, κάποια στιγμή τής λέει αναφερόμενος στον Οδυσσέα: «Αναρωτιέμαι πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να σε αφήσει ήσυχη». Τα λόγια του, την φέρνουν σε δύσκολη θέση, ενώ όταν ο Σταύρος επιμένει και της λέει ότι πλέον ο Οδυσσέας δεν θα την ενοχλεί, γιατί θα είναι εκείνος δίπλα της συνεχώς, και της πιάνει το χέρι, η αντίδρασή της είναι άμεση.

Η Αρετή τον κοιτάζει ψυχρά, με καχυποψία και ξεσπάει: «Γνωρίζω εξαρχής το ενδιαφέρον σου για μένα. Δεν σου ταιριάζει καθόλου αυτή η συμπεριφορά… Σταμάτησε επιτέλους».

Όταν εκείνη σηκώνεται να φύγει, ο Σταύρος, γεμάτος ζήλια, της λέει με μάτια που βγάζουν σπίθες: «Δεν μπορείς να τον ξεχάσεις! Είσαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του», παραδεχόμενος ότι είναι και ο ίδιος ερωτευμένος μαζί της.

Η Αρετή, φανερά εκνευρισμένη και θέλοντας να βάλει τέλος σε αυτή τη συζήτηση, του απαντά: «Η καλύτερή μου φίλη σε αγαπάει μέχρι θανάτου και θα έπρεπε να ντρέπεσαι που υποκρίνεσαι ότι την αγαπάς».

Πριν αποχωρήσει, του τονίζει ψυχρά: «Δεν υπήρξε ποτέ αυτή εδώ η συζήτηση. Δεν μίλησες γι’ αυτά τα πράγματα και εγώ δεν τα άκουσα ποτέ»…