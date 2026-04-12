Μια νύχτα μόνο – spoiler: Η Αρετή ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA με τίτλο «Μια νύχτα μόνο» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το TV24, όπως θα δούμε στο «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, η Αρετή ενώ είναι καταρρακωμένη από την απόρριψη του Οδυσσέα έρχεται αντιμέτωπη με μία ανακάλυψη που θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αρχιτέκτονας βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς μετά την αποφυλάκιση του Οδυσσέα, κάνει προσπάθειες να τον προσεγγίσει και του ζητάει «συγγνώμη» για τη στάση της. Παράλληλα, του ζητάει ακόμα μία ευκαιρία για να σώσουν τον έρωτά τους. Ωστόσο εκείνος της δείχνει το σκληρό του πρόσωπο και δεν αποδέχεται τα όσα του λέει. Ταυτόχρονα, η Αλεξάνδρα συνεχίζει να τον έχει… από κοντά.

Η Αρετή προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της, όμως σύντομα ανακαλύπτει ότι έχει κάποια ανησυχητικά συμπτώματα… Έτσι πηγαίνει στον γιατρό και κάνει κάποιες απαραίτητες εξετάσεις, καθώς υποψιάζεται ότι είναι έγκυος.

Η σκέψη αυτήν την πανικοβάλλει και δυστυχώς οι φόβοι της επιβεβαιώνονται από τον γιατρό της. Το παιδί που κυοφορεί η Αρετή είναι του Οδυσσέα.

Όταν, λοιπόν, μαθευτεί αυτή η συγκλονιστική είδηση πρόκειται να φέρει τα πάνω κάτω ξανά στις ζωές τους και θα ανοίξει έναν νέο κύκλο έντασης και συναισθηματικών συγκρούσεων.