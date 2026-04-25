Μια νύχτα μόνο – spoiler: Η Αρετή κινδυνεύει να χάσει το μωρό

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA με τίτλο «Μια νύχτα μόνο» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το MyTV, όπως θα δούμε στο «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, η Αρετή κυριευμένη από φόβο και αγωνία, αναμετριέται με την πιο σκληρή πλευρά του Οδυσσέα, ενώ μια απρόσμενη αποκάλυψη έρχεται να ταράξει τα πάντα και να αφήσει αβέβαιο το μέλλον.

Ο Οδυσσέας δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ να αντεπιτεθεί στην Αρετή και στην Triton οικοδομική, ενώ ο Σταύρος ζητά την παραίτηση του Οδυσσέα από την προεδρία της ERGAN. Στην ERGAN επικρατεί αναστάτωση. Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τις εξελίξεις και προσπαθούν να συνετίσουν τον Σταύρο, πριν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα.

Η Αρετή, από την πλευρά της, με την καρδιά της να χτυπά ανήσυχα και το μυαλό της γεμάτο σκοτεινές σκέψεις, φοβάται τα χειρότερα και δεν αντέχει άλλο την αβεβαιότητα. Αποφασίζει να πάει στην εταιρεία, να βρει τον Οδυσσέα και να απαιτήσει απαντήσεις, ελπίζοντας πως ίσως καταφέρει να κρατήσει τον έλεγχο της κατάστασης. Όταν φτάνει όμως, έρχεται αντιμέτωπη με μια πλευρά του που δεν έχει ξαναδεί. Ο Οδυσσέας στέκεται απέναντί της ψυχρός, σκληρός, σχεδόν απειλητικός και τα λόγια του γίνονται αιχμηρά σαν μαχαίρια. Η ένταση ανάμεσά τους ανεβαίνει επικίνδυνα: κάθε φράση, κάθε βλέμμα, βαραίνει την ατμόσφαιρα.

Η Αρετή προσπαθεί να σταθεί όρθια, να υπερασπιστεί τον εαυτό της και το παιδί που κουβαλά, αλλά το σώμα της δεν αντέχει την πίεση. Μια ξαφνική ζάλη την κατακλύζει, ο κόσμος γύρω της θολώνει και πριν προλάβει να αντιδράσει, καταρρέει. Ο Σταύρος και η Ελένη, που βρίσκονται εκεί και παρακολουθούν με αγωνία τη σύγκρουση, σπεύδουν κοντά της. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τη σηκώνουν και τη μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο φόβος για την κατάσταση της υγείας της και για το μωρό της μεγαλώνει κάθε λεπτό που περνά.

Ώρες αγωνίας

Στο νοσοκομείο, η αγωνία κορυφώνεται. Η Ελένη δεν αφήνει στιγμή την Αρετή μόνη της και τη συνοδεύει σε κάθε εξέταση, προσπαθώντας να της δώσει κουράγιο, ενώ μέσα της φοβάται το χειρότερο. Οι γιατροί κινούνται γρήγορα και κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσουν αν το παιδί έχει σωθεί, καθώς η αιμορραγία κάνει την κατάσταση ακόμα πιο κρίσιμη. Κάθε δευτερόλεπτο μοιάζει αιώνας και η αβεβαιότητα βαραίνει σαν σύννεφο πάνω απ’ όλους. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί, κανείς δεν μπορεί να δώσει μια σίγουρη απάντηση.

Την ίδια στιγμή, μακριά από το νοσοκομείο, ο Οδυσσέας μαθαίνει ένα μυστικό που τον συγκλονίζει βαθιά. Η αποκάλυψη αυτή ανατρέπει όσα πίστευε μέχρι τώρα και τον φέρνει αντιμέτωπο με μια αλήθεια που δεν μπορεί να αγνοήσει. Η σκληρότητά του αρχίζει να ραγίζει, καθώς συνειδητοποιεί το βάρος των πράξεών του και τις συνέπειες που αυτές μπορεί να έχουν.

Το μέλλον της Αρετής και του παιδιού της κρέμεται από μια λεπτή κλωστή και η έκβαση παραμένει άγνωστη, αφήνοντας τους πάντες σε μια βασανιστική αναμονή.