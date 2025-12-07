Μία νύχτα μόνο – spoiler: Η Ελένη στο στόχαστρο της μαφίας

Με ανατρεπτικό και πολύ ενδιαφέροντα τρόπο αναμένεται να εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ των βασικών ηρώων της νέας δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο» του MEGA, που ήδη έχει κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV στη συνέχεια του «Μια νύχτα μόνο» που μας κρατά συντροφιά τρεις φορές την εβδομάδα στο MEGA, η Άσπα νιώθει τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της όταν ανακαλύπτει την παράλληλη σχέση του Σάββα με τη Μίνα, ενώ το σπίτι του Νταγιάννου μοιάζει πλέον με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί.

Την ώρα που ο Νταγιάννος προσπαθεί να σώσει τη σχέση του με την Αρετή και τον Πετράκη, βλέπει τον γάμο του γιου του, Σάββα, με την Άσπα να διαλύεται. Μόνο μια στιγμή αρκεί για να γκρεμίσει όσα με κόπο χτίστηκαν. Και εκεί όπου η αγάπη αναζητά ισορροπία, το μυστικό που αποκαλύπτεται φέρνει καταιγίδα.

Η φωτογραφία που «καίει» Σάββα και Μίνα

Στο σπίτι του Νταγιάννου επικρατεί για λίγο αισιοδοξία: η Άσπα δείχνει να συνέρχεται, να ξαναβρίσκει τον εαυτό της, και όλοι ανασαίνουν με ανακούφιση. Η γαλήνη όμως διαλύεται όταν η ίδια, ψάχνοντας στο laptop του Άλκη, βρίσκει τη φωτογραφία που δείχνει τον Σάββα να φιλά τη Μίνα. Η εικόνα πέφτει σαν κεραυνός και η οικογένεια Νταγιάννου παρακολουθεί τον γάμο της Άσπας και του Σάββα να καταρρέει κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τους.

Το σπίτι γίνεται καζάνι που βράζει: η Άσπα χάνει τον έλεγχο, οργισμένη και πληγωμένη από την αποκάλυψη ότι ο Σάββας διατηρεί παράνομη εξωσυζυγική σχέση. Εκείνος, ανίκανος να αντιμετωπίσει την οργή και το χάος που έχει προκαλέσει, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι. Βρίσκει μάλιστα καταφύγιο στο σπίτι της Μίνας, επιβεβαιώνοντας με αυτή του την πράξη τη διάλυση του γάμου του και αφήνοντας πίσω του μια οικογένεια βυθισμένη στην απογοήτευση, τον θυμό και την προδοσία.

Μετά την Αρετή, η Ελένη στο στόχαστρο

Την ίδια στιγμή, ένα άλλο σκοτάδι σκεπάζει τη ζωή των ανθρώπων γύρω από τον Οδυσσέα. Το χτύπημα στην Αρετή τρομοκρατεί τους πάντες και ο Οδυσσέας νιώθει να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Η αστυνομία ξεκινά την αναζήτηση του δράστη, πριν όμως προλάβουν να βγουν συμπεράσματα, η Ελένη φαίνεται πως γίνεται ο επόμενος στόχος, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία.

Ο Οδυσσέας, σε συνεργασία με τον Σταύρο, προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και αποφασίζουν να μεταφέρουν την Αρετή και την οικογένειά της στο εξοχικό του, προκειμένου να τους προστατεύσουν. Μέσα στην ένταση, ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται πιο κοντά από ποτέ, καθώς μοιράζονται φόβους, σκέψεις και αλήθειες που μέχρι τώρα έμεναν σιωπηλές.

Την ίδια ώρα, ο Σταύρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αλήθεια που τον συνθλίβει, μια αποκάλυψη που τον λυγίζει και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει όσα συμβαίνουν γύρω του. Ο αστυνόμος κάνει μια ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα της υπόθεσης, ανοίγοντας νέους δρόμους στις έρευνες. Και ενώ όλα μοιάζουν ρευστά, η Κατερίνη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Αποφασισμένη να μάθει τι της κρύβει ο Οδυσσέας, αναζητά την αλήθεια, παρότι γνωρίζει ότι όσα θα ανακαλύψει μπορεί να αλλάξουν τη ζωή όλων για πάντα.