Μια νύχτα μόνο – spoiler: Η Κατερίνη διαλύει τη σχέση του Οδυσσέα και της Αρετή

Νέες άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικό MyTV, οι περιπέτειες για την Αρετή και τον Οδυσσέα δεν έχουν τέλος, όπως θα δούμε στα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA. Όπως ξέρουμε, η Κατερίνη από την αρχή δεν είχε πάρει με καλό μάτι τη σχέση του Οδυσσέα και της Αρετής. Μάλιστα, είναι αποφασισμένη να χωρίσει τον γιο της από την Αρετή. Έτσι μια μέρα της ζητά να συναντηθούν.

Η Αρετή πηγαίνει ανυποψίαστη και όταν η μητέρα του αγαπημένου της της επιτίθεται ξαφνιάζεται. Η Κατερίνη την υποτιμά και προσπαθεί να της αφαιρέσει όσα κερδίζει με συνέπεια στη δουλειά της.

«Μια γυναίκα που καταφέρνει και βρίσκει μέσα σε ένα βράδυ 200 χιλιάρικα είναι ικανή για όλα», της λέει η Κατερίνη με σκληρό ύφος.

Σοκαρισμένη από τις προσβολές που δέχεται, αλλά και από την περικοπή των αρμοδιοτήτων της, κλείνεται στον εαυτό της και τα δάκρυα πλημμυρίζουν τα μάτια της.

Την ίδια ώρα, η επιμονή του Οδυσσέα να έρθει σε επαφή μαζί της την ωθεί να φύγει από την Αθήνα σε μυστικό προορισμό, ενώ ένα δημοσίευμα για την παραίτησή της φέρνει αναστάτωση στην ERGAN. Η Αρετή ταξιδεύει, με την ανάγκη να νιώσει το μυαλό της να καθαρίζει, και προσπαθεί να συγκρατεί την ανάσα της για να μην ξεσπάσει σε λυγμούς. Κάθε μήνυμα του Οδυσσέα αναβοσβήνει στο κινητό σαν επίμονη υπενθύμιση ότι η καρδιά της δεν έχει φύγει μαζί της. Εκείνος, στην Αθήνα, περπατά στους διαδρόμους της ERGAN σαν ξένος, αγνοεί τα βλέμματα της μητέρας του και σφίγγει τα δόντια του.

Παράλληλα η Ελένη, ανήσυχη, «ψαρεύει» την Τάνια και τον Χάρη για να μάθει πού βρίσκεται η Αρετή, αλλά βρίσκει μόνο μισές αλήθειες και αμήχανες σιωπές. Την επόμενη μέρα στον Τύπο, οι τίτλοι για την παραίτηση της Αρετής από την ERGAN ανάβουν φωτιές. Οι εργαζόμενοι ψιθυρίζουν, οι μέτοχοι ανησυχούν. Εν τω μεταξύ, στον μυστικό της προορισμό, η Αρετή προσπαθεί να ανακτήσει τις ισορροπίες της, ενώ σκέφτεται τον Οδυσσέα και νιώθει μέσα της να θλίβεται για τα συναισθήματα που τρέφει για εκείνον, συναισθήματα που πρέπει να κρατήσει στην ψυχή της, χωρίς να μπορεί να βιώσει στο μέλλον μαζί του. Εκείνος ωστόσο την εντοπίζει.

Όταν συναντιούνται, παραδίδονται σε μια νύχτα πάθους, σε αγκαλιές που δεν περιγράφονται αλλά υπόσχονται. Ο χρόνος κυλά αντίστροφα, και καθώς το ξημέρωμα πλησιάζει, η Αρετή νιώθει πως κάθε λεπτό τούς αφαιρεί κάτι από το μέλλον που ονειρεύονται.

Με το πρώτο φως, η Αρετή στέκεται στο παράθυρο και βλέπει τη μέρα να γεννιέται, ενώ μέσα της τελειώνει κάτι πολύτιμο. Του ξεκαθαρίζει, με φωνή που τρέμει αλλά δεν σπάει, ότι η σχέση τους τελειώνει οριστικά κι εκείνος την ακούει αποσβολωμένος. Προσπαθεί να της αλλάξει γνώμη, αλλά μάταια. Έτσι, φεύγει κατηγορώντας την ότι δεν τον αγαπάει.

Η Αρετή ξεσπά σε κλάματα και με καρδιά που πονά, λίγο αργότερα επιστρέφει στο εργοτάξιο για μια επίσκεψη που μοιάζει με κατάβαση σε ναρκοπέδιο. Φτάνοντας εκεί μαθαίνει για την παγίδα που ετοιμάζει ο πεθερός της ο Νταγιάννος εις βάρος του Οδυσσέα, ένα σχέδιο που απειλεί να τινάξει στον αέρα την εταιρεία. Κρατά τις πληροφορίες σαν κρυφό όπλο, ενώ οι φήμες για την παραίτησή της συνεχίζουν να στροβιλίζονται.

Ο Οδυσσέας, από την άλλη, αρνείται να συγχωρήσει τη μητέρα του για τον ρόλο που έπαιξε στον χωρισμό τους και υποφέρει από την απουσία της Αρετής, όσο κι εκείνη από τη δική του. Από την άλλη, η Κατερίνη τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση μιας και κατάφερε να απομακρύνει την Αρετή από τον γιο της. Μάλιστα, είναι σίγουρη πως όταν περάσει λίγο ο καιρός ο Οδυσσέας θα τη συγχωρέσει.