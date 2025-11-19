Media

Μια νύχτα μόνο: Στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Η νέα σειρά του MEGA σημείωσε 23,5% στο γενικό σύνολο
Μια νύχτα μόνο
Oι πρωταγωνιστές της σειράς «Μια νύχτα μόνο»

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», ήταν το κορυφαίο πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή του στο σύνολο του κοινού μέχρι σήμερα.

Η σειρά του MEGA κατέλαβε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης με ποσοστό 23,5% στο γενικό σύνολο, επικρατώντας έναντι του ανταγωνισμού με διαφορά τουλάχιστον 5,7 μονάδων.  Στο δυναμικό κοινό 18-54 το «Μια νύχτα μόνο» ήταν επίσης πρώτο με ποσοστό 17,7%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό κατέγραψε ποσοστό 34,6% ενώ υψηλή ήταν και η κάλυψη της σειράς, που έφτασε τους 1.660.000 τηλεθεατές.

Σε έναν κόσμο όπου οι επιθυμίες, οι φόβοι, τα πάθη και οι ενοχές των ηρώων συγκρούονται αδυσώπητα, οι ζωές τους και όσα θεωρούσαν βέβαια, ανατρέπονται σε «Μια νύχτα μόνο».

