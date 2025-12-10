Μίνα Αρναούτη για Φρόσω Κυριάκου: «Ο λόγος που δε μιλάω μαζί της δεν ήταν το ατύχημα»

Για την Φρόσω Κυριακή, την κοπέλα που επίσης τραυματίστηκε κατά το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη, μίλησε η Μίνα Αρναούτη, το πρωί της Τετάρτης (10.12.2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Μίνα Αρναούτη αναφέρθηκε στους λόγους που δεν μιλάει με την Φρόσω Κυριακή, λέγοντας πως παρεξηγήθηκαν και δεν έπαιξε ρόλο το τροχαίο δυστύχημα.

«Δεν μιλάμε με την κοπέλα, δεν ήμασταν ποτέ κολλητές. Δουλέψαμε μαζί και σε αυτές τις δουλειές κάνεις ένα διάστημα παρέα με κάποιον. Θα μου πείτε, το ατύχημα δεν σας ένωσε; Ο λόγος που δε μιλάω μαζί της δεν ήταν το ατύχημα, ήταν κάποια άλλου είδους παρεξήγηση, η οποία δεν αφορά στο ατύχημα και τελικά καταλάβαμε ότι δεν ταιριάζουμε σαν παρέα. Αν τη δω κάπου, θα μιλήσουμε. Η κοπέλα να είναι καλά», είπε η Μίνα Αρναούτη.

Όπως και στις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου, η Μίνα Αρναούτη εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή της για τα 39.000 ευρώ που θα πάρει ως αποζημίωση.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Νιώθω ανασφάλεια για τη ζωή μου και θεωρώ ότι ήταν άδικη απόφαση. Έχω κάνει 17 χειρουργεία, πολλά από τα οποία ήταν επώδυνα. Κόντεψα να χάσω τη ζωή μου. Ήμουν άστεγη στην Αθήνα και έτρεχα για χειρουργεία. Το καταλαβαίνετε αυτό;. Έχω λάβει ψυχολογική υποστήριξη, έχω επισκεφτεί και ψυχίατρο. Στην αρχή, που αυτό είναι σύμπτωμα του μετατραυματικού στρες, έβλεπα το τροχαίο με τρίτο μάτι”, είπε η Μίνα Αρναούτη στο Πρωινό.