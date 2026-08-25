Μίνα Ράλλη: Η κοινή επαγγελματική πορεία βοηθά πολύ στη συμβίωση με τον σύζυγο μου

Για τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα σε μια δυνατή σχέση, αλλά και για τη φράση του Κωνσταντίνου Καβάφη που αποτελεί «πυξίδα ζωής» για εκείνη, μίλησε η δημοσιογράφος Μίνα Ράλλη στη συνέντευξη που παραχώρησε στη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα για το ένθετο Real life.

Η Μίνα Ράλλη πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης πως δεν σταματάει να κάνει όνειρα. Να βάζει στόχους και να τους κυνηγάει με πίστη και επιμονή.

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Η Μίνα Ράλλη κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και είναι γνωστό πως είναι παντρεμένη και έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Χριστίνα, δεν έχει αποκαλύψει δημόσια το όνομα του συζύγου της, επιλέγοντας να προστατεύει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της.

Είναι και ο σύζυγός σου δημοσιογράφος. Αυτό κάνει τη συμβίωση ευκολότερη;

Σίγουρα η κοινή επαγγελματική πορεία βοηθά πολύ. Υπάρχει μια κατανόηση για τις απαιτήσεις, την πίεση και τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς μας. Αλλά θεωρώ ότι πάνω απ’ όλα αυτά που κρατούν μια σχέση δυνατή είναι η αγάπη, ο σεβασμός και η στήριξη.

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Κάτι που λες μέσα σου στα δύσκολα;

Προσπαθώ να ονειρεύομαι χωρίς να χάνω την πίστη μου. Να προχωρώ πάντα με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Και να αναζητώ το φως και στις πιο δύσκολες στιγμές. Είναι για εμένα πυξίδα ζωής ο στίχος του αγαπημένου μου ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη “να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος”. Μου θυμίζει ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι ο προορισμός, είναι ο άνθρωπος που γινόμαστε στη διαδρομή.