Μιχάλης Ρακιντζής: «Η Eurovision δεν ήταν πάντα αξιοκρατική»

«Είναι ευλογία να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς κι εγώ τα κατάφερα», είπε μεταξύ άλλων
«Η Eurovision δεν ήταν πάντα αξιοκρατική, είναι ένα show με τις δικές του απαιτήσεις», είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Ρακιντζής σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας, 15.12.2025.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star», όπου μίλησε για τις εμφανίσεις του στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, τη Eurovision κλπ…

«Είμαι με τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και κάνουμε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα. Οι αφίσες γίνονται πλέον με τη βοήθεια του ΑΙ, δεν έχουν ρεαλισμό. Του χρόνου μπορεί να το ξανακάνουμε με άλλο… κόνσεπτ!», είπε αρχικά ο Μιχάλης Ρακιντζής.

 

Ο Μιχάλης Ρακιντζής είπε στη συνέχεια: «Είναι ευλογία να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς κι εγώ τα κατάφερα. Η Eurovision είναι μια καλή ευκαιρία για τα νέα παιδιά στο να προβληθούν. Η Eurovision δεν ήταν πάντα αξιοκρατική, είναι ένα show με τις δικές του απαιτήσεις.

Εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν θα ήθελα να είμαι στην κριτική επιτροπή για το ελληνικό τραγούδι. Μπορώ να κριτικάρω μόνο τον εαυτό μου, κανέναν άλλον. Δεν μπορεί μια μεγάλη αποτυχία ή επιτυχία να σε καθορίσει».

