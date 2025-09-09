Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου: «Οι “Τρεις χάριτες” απορρίφθηκαν από την κρατική τηλεόραση και τον ΑΝΤ1»

Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου μίλησαν για τη συνεργασία τους και αποκάλυψαν άγνωστες στιγμές της κοινής τους πορείας, αποκαλύπτοντας ότι η σειρά «Τρεις χάριτες» είχε απορριφθεί δύο φορές πριν τη δούμε τελικά στο MEGA.

Oι δύο δημιουργοί ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και μίλησαν για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Αρχικά, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου αναφέρθηκαν στο ξεκίνημα της συνεργασίας τους, αναφέροντας ότι ήταν «προξενιό» της Άννας Βαγενά.

«Εγώ έγραψα μερικά νούμερα μόνος μου στη Βαγενά», είπε ο Θανάσης Παπαθανασίου για την περίοδο πριν ξεκινήσει τη συνεργασία τους, ενώ ο Μιχάλης Ρέππας σημείωσε ότι ποτέ δεν έχει επιχειρήσει να γράψει μόνος του.

«Έγραψα δύο επιθεωρήσεις μόνος μου. Μετά μόλις τελείωσε ο Μιχάλης με τα παιδιά του Εθνικού που είχαν κάνει μία παράσταση στο Περοκέ, είπε η Βαγενά “γράψτε μαζί”», πρόσθεσε.

«Το βρήκαμε αμέσως, σε ένα απόγευμα», δήλωσε αμέσως μετά ο Μιχάλης Ρέππας, τονίζοντας ότι ταίριαζε ο τρόπος σκέψης και γραφής τους.

«Είχε βρει δουλειά σε μία διαφημιστική και σηκώθηκε κι έφυγε», είπε ακόμα για τον Θανάση Παπαθανασίου.

«Τώρα μας έχει κάνει κάποιος μία πρόταση και τη συζητάμε», αποκάλυψε ακόμα ο Μιχάλης Ρέππας, αποκαλύπτοντας ότι ο μόνος που τους κατέβασε την αμοιβή ήταν ο Νίκος Κούρκουλος.

«Εγώ σερβιτόρο τον γνώρισα τον Μιχάλη», είπε στη συνέχεια με χιούμορ ο Θανάσης Παπαθανασίου, με τον συνεργάτη του να λέει ότι έκανε αυτό το επάγγελμα για περίπου δύο χρόνια.

Στη συνέχεια, οι δύο δημιουργοί αναφέρθηκαν στην τηλεοπτική τους πορεία, αποκαλύπτοντας ότι η σειρά «Τρεις χάριτες» αρχικά είχαν απορριφθεί.

«Δεν υπήρχε παγιωμένη αγορά. Αρχικά, η κυρία Ελβίρα Ράλλη είχε πάει τη σειρά στην κρατική τηλεόραση και την απορρίψαν, λόγω έλλειψης ποιότητας. Ο Μιχάλης έχει κρατήσει το χαρτί», αποκάλυψε ο Θανάσης Παπαθανασίου.

«Έχουμε πάρει πάρα πολλές απορρίψεις, μη φαντάζεσαι ότι πληγωθήκαμε. Ούτε ο ΑΝΤ1 προτίμησε τη σειρά», δήλωσε ο Μιχάλης Ρέππας, με τον Θανάση Παπαθανασίου να σημειώνει ότι τότε, το 1989 δε γνώρισαν ακριβώς τι σημαίνει ιδιωτική τηλεόραση.

«Στη ζωή μας ευτυχώς δεν μας συνέβη ποτέ να χρειαστεί να αποφύγουμε πράγματα. Μη σου πω ότι τώρα στα γεροντάματα, ο δικηγόρος της σειράς, όχι το κανάλι είπε για μία μεταμφίεση κάτι. Κάποιος έπρεπε να μεταμφιεστεί και είχαμε πει ότι πρώτα ντύνεται τραπεζοκόμος, μετά ντύνεται νοσοκόμα και μετά ντύνεται μαύρη νοσοκόμα. Και μας λέει “black face όχι” και την κάναμε Κινέζα και ησυχάσαμε. Αυτό το πράγμα μου φαίνεται βλακώδες», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Μιχάλης Ρέππας, τονίζοντας ότι δεν τους μπερδεύει το όριο του political correct.

Τέλος, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου αναφέρθηκαν με λόγια συγκίνησης στις απώλειες της Καίτης Κωνσταντίνου και της Άννα Παναγιωτοπούλου.

«Από μία ηλικία και μετά ιεραρχούνται διαφορετικά τα πράγματα. Τι να αναφερθώ στην Άννα, στην Μίνα, στην Ντίνα, στην Καίτη; Όταν συμβαίνουν αυτά στο περιβάλλον… Χαίρομαι που υπάρχει κόσμος που αναγνωρίζει τη δουλειά μας αλλά δεν έχει πια τη σημασία που είχε κάποτε. Το να ξεδοντιάζει η ζωή τη γενιά σου είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν ξέρεις ποιος θα είναι το επόμενο δόντι», είπε ο Μιχάλης Ρέππας, αναφερόμενος στις σπουδαίες ηθοποιούς που έχουν φύγει από τη ζωή: Άννα Παναγιωτοπούλου, Μίνα Αδαμάκη, Ντίνα Κώνστα και Καίτη Κωνσταντίνου.

«Το θέμα της Καίτης είναι πολύ νωπό…», σχολίασε ακόμα.

«Η Καίτη έφυγε πολύ σύντομα μετά τα γυρίσματα», πρόσθεσε ο Θανάσης Παπαθανασίου.