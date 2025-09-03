Μπέσσυ Αργυράκη για Γιώργο Λιάγκα: «Με πλήγωσε, δεν ζήτησε συγγνώμη μετά το σχόλιό του προς την κόρη μου»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Παναγιώτη Βαζαίο παραχώρησε η Μπέσσυ Αργυράκη. Η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το σχόλιο που είχε κάνει ο Γιώργος Λιάγκας για την κόρη της, Εβελίνα Νικόλιζα.

«Κατανοώ ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του, αλλά με πείραξε επειδή τον εκτιμώ», είπε μεταξύ άλλων η Μπέσσυ Αργυράκη για τον Γιώργο Λιάγκα.

Το σχόλιο που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για την κόρη σας, λέγοντας να κάνει μόκο, σας πλήγωσε και βγήκατε δημόσια για να το σχολιάσετε. Τι συνέβη;

Με πλήγωσε γιατί βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ χρόνια τον Γιώργο Λιάγκα ως δημοσιογράφο και φίλο μου, μου φάνηκε άκομψο να κάνει αυτό το σχόλιο για την κόρη μου. Κατανοώ ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του, αλλά με πείραξε επειδή τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι ειδικά σε άτομα που είναι λίγα χρόνια στην τηλεόραση ίσως δεν χρειάζεται να τους κόβεις τη φόρα ή να παίρνεις τόσο αιχμηρή θέση. Η ιστορία αυτή παρουσιάστηκε από τα μέσα επικεντρωμένη μόνο στις «κακές» πλευρές, ενώ όλοι έχουμε καλές και κακές στιγμές σε κάθε επάγγελμα και επίπεδο.

Μετά που δημοσιοποιήσατε το παράπονό σας, ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί σας ή να ζητήσει συγγνώμη;

Όχι, δεν έγινε τίποτα. Το σχόλιο εκείνη την ώρα το είπε για να προστατεύσει κάποιον συνάδελφο ή μέλος του πάνελ του, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι με πλήγωσε περισσότερο επειδή τον εκτιμώ και ως δημοσιογράφο και γιατί είμαι μάνα. Δεν θα ήθελα να ακούσω να φιμώνεται κάποιος που ειλικρινά εξέφρασε τη γνώμη του. Όλοι έχουμε καλές και κακές στιγμές, αλλά αυτό παρουσιάστηκε υπερβολικά από τα μέσα, σαν κάτι τραγικό, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί ξανά στο εν λόγω περιστατικό, τονίζοντας ότι κανείς δεν αντέδρασε όταν ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην Εβελίνα Νικόλιζα, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να κάνει «μόκο».