Για την αλληλεπίδραση με το νεανικό κοινό μέσω της κόρης της, Εβελίνας Νικόλιζα και για την επιθυμία να γίνει στο μέλλον γιαγιά μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη σε νέα συνέντευξή της.

Η μητέρα της Εβελίνας Νικόλιζα και αγαπημένη τραγουδίστρια, Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Παναγιώτης Βαζαίος: Ποια είναι η εμπειρία σας από την αλληλεπίδραση με το νεανικό κοινό μέσω της κόρης σας; Πώς είναι να βλέπετε νέους ανθρώπους να σας αναγνωρίζουν μέσα από τα βιντεάκια της;

Μπέσσυ Αργυράκη: Οι εκδηλώσεις χαράς είναι τεράστιες για μένα. Κάποιες φορές, ενώ δεν το πιστεύω, ξαναζώ τη νεολαία μέσα από την κόρη μου, γιατί κάνουμε βιντεάκια μαζί και έτσι αποκτώ ένα πιο νεανικό κοινό. Είναι πολύ αστείο και συγκινητικό όταν νέα κορίτσια έρχονται και μου λένε ”Γεια σας, είσαστε η μαμά της Εβελίνας;” και εγώ αναρωτιέμαι ”Με γνωρίσατε;”. Τότε συνειδητοποιώ ότι με έχουν γνωρίσει μέσα από τα βιντεάκια της κόρης μου και χαίρομαι πολύ. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο η κόρη μου δεν χρειάστηκε βοήθεια από εμένα για να ξεκινήσει, αλλά τώρα εκείνη με βοηθάει εμένα να φτάσω σε ένα νέο κοινό.

Παναγιώτης Βαζαίος: Θα θέλατε σύντομα να γίνετε γιαγιά; Το έχετε σκεφτεί καθόλου;

Μπέσσυ Αργυράκη: Σίγουρα θα γίνω γιαγιά όταν τα παιδιά μου βρουν τα κατάλληλα ταίρια τους. Μέχρι πρότινος αναρωτιόμουν πότε θα γίνει αυτό, αλλά κατάλαβα πόσο ανώριμο θα ήταν να πιέσω τα παιδιά μου πριν βρουν τον άνθρωπο που θέλουν να περάσουν τη ζωή τους μαζί του. Θέλω να είναι ευτυχισμένα και να έχουν βρει τον κατάλληλο σύντροφο. Αν όλα πάνε καλά και γίνω γιαγιά, θα είμαι η πιο ευτυχισμένη γιαγιά, απολαμβάνοντας την οικογένειά τους και τη χαρά τους.