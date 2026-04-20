Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Λευτέρης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική διάγνωση που απειλεί να τον διαλύσει

Έρωτες φουντώνουν, ρήξεις βαθαίνουν και όλα οδηγούν σε εκρήξεις που δεν θα αργήσουν να έρθουν.
Νέες εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη (21-23.04.2026) στις 22:00.

Ο Λευτέρης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική διάγνωση που απειλεί να τον διαλύσει, ενώ οι δικοί του αγνοούν την αλήθεια ενώ ο Μιχάλης κινεί ύπουλα τα νήματα, πλησιάζοντας επικίνδυνα τη Ζωή και τη Σοφία. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 21 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 98: Ο Λευτέρης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική διάγνωση που απειλεί να τον διαλύσει, ενώ οι δικοί του αγνοούν την αλήθεια. Η Άννα επιστρέφει κουβαλώντας βαριά συναισθήματα και ένα παρελθόν που ξαφνικά ορθώνεται μπροστά της. Ο Μιχάλης κινεί ύπουλα τα νήματα, πλησιάζοντας επικίνδυνα τη Ζωή και τη Σοφία. Την ίδια στιγμή, έρωτες φουντώνουν, ρήξεις βαθαίνουν και όλα οδηγούν σε εκρήξεις που δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 22 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 99: Ο Λευτέρης έχει στα χέρια του τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά δεν θέλει να τα αποκαλύψει σε κανέναν. Η Ζωή προσπαθεί να πείσει την Εβίτα να αποδεχτεί την ειρήνη με τον Μανιάτη, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη. Ταυτόχρονα, η Εβίτα ζει τον παράνομο έρωτά της με τον Γιώργο και παραλίγο να έχουν μια ανεπιθύμητη συνάντηση. Ο Θεόφιλος προχωρά με αργούς ρυθμούς το ύπουλο σχέδιό του, ενώ ο Μιχάλης εντυπωσιάζει τη Σοφία, η οποία φαίνεται να πέφτει στα δίχτυα της γοητείας του.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 23 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 100: Ο Λευτέρης καταρρέει ψυχολογικά μαθαίνοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συμφωνούν σε μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Η Σοφία κινείται υπόγεια στο ξενοδοχείο, σαμποτάροντας τη συμφωνία με την αλυσίδα ξενοδοχείων και ελέγχοντας το παιχνίδι, ενώ ο Μιχάλης πρώτος ανακαλύπτει το πόσο γοητευτικά επικίνδυνη είναι. Παράλληλα, ο Ορφέας ψάχνει να βρει το σπίτι που θα στεγάσει την ευτυχία του με την Φωτεινή.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
120
102
96
92
Media: Περισσότερα άρθρα
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Βλέπουμε ότι όλοι είμαστε πολύ χαμηλά στα νούμερα, δε θεωρώ ότι το περιεχόμενο αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς»
«Με την κυρία Καραβοκύρη δεν συμφωνούμε στον τρόπο που εκφράζουμε τις απόψεις μας και στον τρόπο που σκεφτόμαστε», είπε η δημοσιογράφος
Αφροδίτη Γραμμέλη
Newsit logo
Newsit logo