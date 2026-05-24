Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο Άγγελος κάνει πρόταση γάμου στη Ζωή

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Σύμφωνα με το MyTV, η παρουσία του Μιχάλη φέρνει τα πάνω κάτω σε όλους, με τον Άγγελο να είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει μακριά από τη Ζωή και τα δίδυμα. Έτσι, ανάμεσα στους δύο άντρες ξεσπά πόλεμος, με τον Άγγελο να κάνει πρόταση γάμου στη Ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Ζωή είναι αναστατωμένη από τότε που ο Μιχάλης εμφανίστηκε στο Ναύπλιο και ήρθε σε επαφή με την ίδια, τον Λευτέρη και τη Φωτεινή. Γνωρίζοντας πόσο επικίνδυνος και αδίστακτος είναι, θέλει πάση θυσία να προστατεύσει τα παιδιά της, και σύμμαχός της σε αυτή την προσπάθεια είναι φυσικά ο Άγγελος.

Λίγες ημέρες μετά, μια μεγάλη αποκάλυψη έρχεται να τους σοκάρει όλους. Η Σοφία φανερώνει τη συμμαχία της με τον Μιχάλη κι αυτό ξαφνιάζει ακόμα κι εκείνους που την υποπτεύονταν.

Παράλληλα, ο Ορφέας και η Φωτεινή, μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, προσπαθούν να κρατηθούν από την αγάπη τους και το παιδί που περιμένουν. Στο μεταξύ, ο Λευτέρης, επηρεασμένος από τα λόγια του Μιχάλη για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, αντιμετωπίζει τη Ζωή, και η συζήτηση είναι σκληρή και για τους δύο. Εκείνη, με δάκρυα στα μάτια, του λέει την αλήθεια για πρώτη φορά, χωρίς να κρύψει τίποτα. Πέρα από το ότι βιάστηκε στο παρελθόν από τον Μιχάλη, του αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη ζωή του, όπως το ότι μπροστά στο χρήμα δεν υπολογίζει τίποτα, τονίζοντάς του πως ο πατέρας του είναι εγκληματίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευτέρης καταρρέει όχι από αμφιβολία για τη μητέρα του, αλλά από το βάρος του τι σημαίνει αυτή η αλήθεια για όλη του τη ζωή. Από την άλλη, ο Άγγελος βρίσκει τον τρόπο να πλήξει τον Μιχάλη εκεί που πονάει, με τον τελευταίο να χάνει την ψυχραιμία του για πρώτη φορά. Ο πόλεμος ξεσπά ανάμεσα στους δύο άντρες και ο Μιχάλης κάνει την επόμενή του κίνηση. Μια κίνηση που σοκάρει τους πάντες: προτείνει δημόσια μια «καινούρια αρχή» για την οικογένεια, όμως πίσω από τη συμφιλίωση κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το «Maniatis Hotel».

Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι προσωπικός αλλά οικονομικός και αποφασίζει να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα, όπως θα παρακολουθήσουμε, ο ίδιος κάνει πρόταση γάμου στη Ζωή και με τον τρόπο αυτό θέλει να δείξει στον Μιχάλη ότι θα σταθεί στο πλευρό της και δεν θα του επιτρέψει να τη βλάψει. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Λευτέρης, εύθραυστος ακόμα ψυχολογικά και σωματικά, νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, ενώ η Άννα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο.