Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο Λευτέρης είναι βαριά άρρωστος

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, ο Λευτέρης από τότε που έχασε την όρασή του για λίγα δευτερόλεπτα είναι σίγουρος πως κάτι συμβαίνει σοβαρό συμβαίνει με την υγεία του. Ωστόσο φοβάται να έρθει αντιμέτωπος με αυτό. Όταν όμως, συμβαίνει ακόμα ένα ίδιο περιστατικό γεγονός που τον τρομοκρατεί.

Στον μοναδικό άνθρωπο που αποκαλύπτει την αλήθεια είναι ο Άγγελος, ο οποίος του λέει πως πρέπει άμεσα να πάνε στον γιατρό. Ο Λευτέρης δεν θέλει να ανησυχήσει κανέναν και για αυτό ζητά από εκείνον να μην πει τίποτα στη Ζωή και τη Φωτεινή. Όπως και γίνεται. Την επόμενη μέρα οι δυο τους πηγαίνουν στον γιατρό και ο Λευτέρης αρχίζει να κάνει κάποιες εξετάσεις. Έχοντας στην κατοχή του τα πρώτα αποτελέσματα, ο γιατρός ζητάει αμέσως να γίνουν επαναληπτικές εξετάσεις.

Το γεγονός αυτό ταράζει ακόμα περισσότερο τον Λευτέρη, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο Άγγελος προσπαθεί να τον ηρεμήσει, ενώ ο γιατρός είναι φειδωλός στις απαντήσεις του. Ο Άγγελος υποψιάζεται πως κάτι σοβαρό συμβαίνει αλλά δεν το λέει στον Λευτέρη για να μην τον τρομάξει. Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τον Λευτέρη.

Η αγωνία και το άγχος τον έχουν κυριεύσει. Όπως θα δούμε όταν ακούει από τον γιατρό πως βρέθηκε ένας όγκος στο κεφάλι του χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Το αίμα του παγώνει και προσπαθεί να ακούσει με προσοχή τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής ώστε να αντιμετωπιστεί η ασθένειά του.

Ο γιατρός του εξηγεί αναλυτικά και φεύγοντας από εκεί ο Λευτέρης καταρρέει. Συνειδητοποιεί με τρόμο ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο και ξεσπά. Λυγίζει με τον Άγγελο να του ορκίζεται πως θα κάνει ό, τι περνάει από το χέρι του για να πάνε όλα καλά και ο εφιάλτης αυτός να τελειώσει σύντομα.