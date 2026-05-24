Νάσος Γκαβέλας για τη νόσο Στάργκαρντ: Μειωνόταν η όραση με την πάροδο των ετών, δεν είχα κάποιο ατύχημα

Ο Νάσος Γκαβέλας συνάντησε τη Νίκη Λυμπεράκη στην εκπομπή «Πάμε μία βόλτα;» του Mega και μίλησε για τη νόσο Στάργκαρντ, που του στέρησε την όραση. Διαγνώστηκε στα 10 χρόνια της ζωής του, όταν ήταν μαθητής Δημοτικού. Αρχικά τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του αδυνατούσαν να εξηγήσουν την αιτία. Οι γιατροί διαπίστωσαν το πρόβλημα που είναι γενετικό και εξαιρετικά σπάνιο.

Ο Νάσος Γκαβέλας δεν το έβαλε κάτω. Η απώλεια της όρασής του δεν τον σταμάτησε αλλά τον ώθησε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τρέξιμο, εξελισσόμενος σε έναν από τους ταχύτερους αθλητές στον κόσμο στην κατηγορία του. Είναι δύο φορές χρυσός Παραολυμπιονίκης, αποφασισμένος να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπουμε έξω, αλλά ακούω πολύ καλά και έβλεπα μέχρι τα 10. Μετά μειωνόταν η όραση με την πάροδο των ετών, δεν ήταν ότι έχω κάποιο ατύχημα. Ήταν μία γενετική πάθηση, ένα γονίδιο υπολειπόμενο και από τη μεριά του μπαμπά και από τη μεριά της μαμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σταδιακή εξέλιξη της νόσου.

Συμπλήρωσε πως: «Δεν είπα “γιατί σε μένα”, λέω δόξα τω Θεώ, αφού κάνω αυτά που μου αρέσουν και τρέχω γρήγορα, όλα καλά!».

Σε διαφορετικό σημείο ο Νάσος Γκαβέλας δήλωσε: «Δεν το γνωρίζαμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν είχαμε ιδέα. Απλά ξεκίνησα ξαφνικά να μην μπορώ να διαβάσω στον πίνακα, να μην μπορώ να δω πράγματα, να μην αναγνωρίζω πρόσωπα φίλων, να μην καταλαβαίνω τέτοιες λεπτομέρειες.

Έτσι μπήκαμε σε μια διαδικασία να το ψάξουμε με τη βοήθεια γιατρού. Το ανακαλύψαμε μέσω εξετάσεων και σίγουρα με αρκετή δυσκολία. Οι γιατροί δεν είχαν ιδέα και έλεγε ο καθένας το δικό του. Ήταν 16-17 χρόνια πίσω που δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο που είμαστε σήμερα, ειδικά στις γονιδιακές παθήσεις».

Η νόσος Στάργκαρντ αποτελεί κληρονομική εκφυλιστική πάθηση του αμφιβληστροειδούς και σχετίζεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο ABCA4. Προκαλεί τη συσσώρευση τοξικών ουσιών στον αμφιβληστροειδή, με αποτέλεσμα τη βλάβη της ωχράς κηλίδας, δηλαδή του σημείου που είναι υπεύθυνο για την κεντρική όραση.

Στα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνονται η θολή ή παραμορφωμένη όραση στο κέντρο του οπτικού πεδίου, η φωτοευαισθησία, καθώς και η δυσκολία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Με την πάροδο του χρόνου, η απώλεια όρασης μπορεί να γίνει πιο έντονη, ενώ η περιφερειακή όραση συνήθως παραμένει πιο σταθερή.