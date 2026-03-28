Συμβαίνει τώρα:
Media

Ναταλία Γερμανού: Θα μου άρεσε να μην ασχολούνται οι συνάδελφοι με το τι νούμερα κάνει η δική μας εκπομπή

«Το θέμα είναι να βγάζουμε καλές εκπομπές, να είμαστε όσο γίνεται πιο αγαπημένοι» είπε μεταξύ άλλων η Ναταλία Γερμανού
Η Ναταλία Γερμανού στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται»
«Ο εχθρός μας δεν είναι ο συνάδελφος στο άλλο κανάλι, είναι οι πλατφόρμες» είπε μεταξύ άλλων η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» τον χαμό που δημιουργήθηκε μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και του Κώστα Τσουρού.

«Είχα πάντα μια προσωπική άποψη σε όλα αυτά, γιατί όλοι εμείς που δουλεύουμε στην τηλεόραση, δεν εξαιρώ κανέναν, καλό είναι να μην επιτιθέμεθα στους συναδέλφους.

Πάντα εμένα μου άρεσε να μην ασχολούμαι ποτέ με το τι νούμερα κάνει ένας συνάδελφος. Θα μου άρεσε ιδανικά να μην ασχολούνται και οι συνάδελφοι με το τι νούμερα κάνει η δική μας εκπομπή, αλλά αυτό δεν μπορώ να το απαιτήσω, ούτε να το ζητήσω», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού είπε στη συνέχεια: «Εμείς, ως “Καλύτερα δε γίνεται”, δεν θυμάμαι τόσες σεζόν να έχουμε πει ότι αυτός πάει καλά, αυτός πάει χάλια, αυτός σκίζει κλπ…

Το θέμα είναι να βγάζουμε καλές εκπομπές, να είμαστε όσο γίνεται πιο αγαπημένοι και να προσφέρουμε στον κόσμο ένα προϊόν, το οποίο να είναι ανταγωνιστικό για τις πλατφόρμες που μας απειλούν».

«Ο εχθρός δεν είναι ο συνάδελφος που είναι σε άλλο κανάλι, ο εχθρός πλέον είναι οι πλατφόρμες… Αυτός είναι ο εχθρός κι εμείς πρέπει να είμαστε μια γροθιά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
53
47
42
40
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo